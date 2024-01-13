Джокович о шансах на Золотой шлем: «Посмотрим, сезон длинный»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович оценил свои шансы на календарный Золотой шлем – все «Шлемы» и золото Олимпиады в 2024-м.

– Ни для кого не секрет, что я четко озвучиваю цели и всегда говорю, что хочу выигрывать каждый «Большой шлем», в котором участвую. В этом году ситуация ничем не отличается.

Просто надеюсь, что смогу начать сезон так же, как это у меня получалось на протяжении большей части карьеры – с победы на Australian Open. Это точно мое самое любимое место. Корт, на котором я добился выдающихся результатов и брал «Большие шлемы».

Надеюсь, что смогу сыграть если не на таком же уровне, как в прошлом году, то хотя бы на близком, потому что это было одно из лучших моих выступлений за всю карьеру.

Посмотрим, как все пойдет. Сезон длинный, это олимпийский год. «Большой шлем», Олимпиада – это масштабные цели. Нужно подождать, как все сложится здесь, и думать об остальных турнирах уже позже, когда они будут не за горами».

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3 комментария
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Задача на сезон - 1 шлем. Больше уже прекрасно.
Олимпиаду сложно зацепить, тем более в грязи.
+5
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Ответ encaro_one
Задача на сезон - 1 шлем. Больше уже прекрасно. Олимпиаду сложно зацепить, тем более в грязи.
Наоборот хорошие шансы на ОИ
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