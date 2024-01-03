Джокович о травме: «Последние два раза я травмировался прямо перед Australian Open и смог выиграть»

рассказал, как травма запястья повлияет на подготовку к Australian Open. Серб проиграл Алексу де Минауру со счетом 4:6, 4:6. Это первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года, он прервал серию из 43 побед в этой стране.

«Просто попытаюсь восстановиться. Прежде всего это касается запястья и того, от чего я страдал предыдущие пару лет. Буду следовать процедурам по восстановлению, тренироваться и набирать форму к Australian Open.

Для меня это знакомый процесс. Я был в таких ситуациях много раз и знаю, что нам с командой нужно делать, чтобы подготовиться.

Конечно, никогда не знаешь, что может случиться. Последние два раза – в 2021-м и 2023-м – я травмировался прямо перед Australian Open и смог выиграть оба «Шлема». Надеюсь, что в этот раз не буду травмированным.

Над этим мы и поработаем – приведем мое тело в оптимальное состояние, чтобы я мог на высоком уровне отыграть Australian Open – надеюсь, до самого конца».

Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

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