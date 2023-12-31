Джокович о причинах успеха в Австралии: «Мне хочется как можно лучше начать год. Важно дать импульс остальной части сезона»

Новак Джокович поделился настроем на австралийскую часть сезона.

– Новак, до Australian Open осталась пара недель. У вас было много разных стартов сезона. Как вы себя чувствуете по сравнению с предыдущими?

– Большинство раз, когда я начинал сезон в Австралии, были очень позитивными. Я выиграл 10 Australian Open и много турниров перед ним.

Наверное, больше чем в половине случаев, когда я приезжал в Австралию, я играл на каком-нибудь командном турнире, будь то Кубок Хопмана, ATP Cup или нынешний United Cup. Это особая, уникальная возможность почувствовать командный дух, наладить взаимодействие, почувствовать себя немного иначе.

Возможно, приходится отойти от своего привычного режима, но зато ты получаешь новый опыт, которого обычно нет на личных турнирах. Мне это нравится.

В Австралии, наверное, по разным причинам я всегда показываю максимум и чувствую себя как нельзя лучше. Думаю, одна из причин в том, что мне очень хочется как можно лучше начать год. Важно правильно стартовать, дать импульс остальной части сезона.

Мне кажется, чем больше ты выигрываешь на каком-то турнире, тем комфортнее и увереннее чувствуешь себя, когда приезжаешь туда каждый следующий раз. Я получаю удовольствие.

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