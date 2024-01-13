Джокович о травме запястья: «Оно в порядке. У меня было время восстановиться после United Cup»

Новак Джокович рассказал, успел ли восстановиться к старту Australian Open.

На United Cup у серба были проблемы с запястьем.

– Как ваше запястье? Если говорить про Алекса де Минаура, насколько он еще может прибавить?

– Запястье в порядке. У меня было время восстановиться после матча с де Минауром на United Cup. Я хорошо тренировался. На тренировках у меня ничего не болело. Это хорошо. Пока все выглядит неплохо. Посмотрим, как все пойдет.

Де Минаур великолепно сыграл на United Cup. Он победил Фрица, меня и Зверева, впервые вошел в топ-10. Конечно, это очень важный момент для него и всего австралийского тенниса.

Для меня это не стало неожиданностью. Я знаю, что он способен на большие дела. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый игрок в туре. У него разносторонний теннис, он одинаково хорошо защищается и атакует. Он прогрессирует. [Отмечу] Ллейтона Хьюитта в роли его наставника, у него очень похожий стиль игры. И он психологически направляет Алекса в матчах на самом высоком уровне.

Я знаю, что от него многого ждут, как обычно от Кириоса или любого другого топового австралийца на домашнем турнире. Есть большой шанс, что он выступит очень хорошо и далеко пройдет по сетке. Но никогда не знаешь – невозможно предсказать результаты. Но он в хорошей форме.

Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

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