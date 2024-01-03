Де Минаур об изменениях в игре после победы над Джоковичем: «Это идет от того, что многие в меня не верят»

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Новаком Джоковичем.

На United Cup он обыграл первую ракетку мира со счетом 6:4, 6:4.

– Ты показал некоторые новые элементы в твоей игре. Откуда они берутся?

– Это идет от того, что многие в меня не верят. Так что я здесь только для того, чтобы доказать им, что они неправы.

В конце концов, я никогда не буду самым большим или самым сильным парнем. Мне нужно адаптироваться и показать, что у меня есть разнообразие и разные стили игры в теннис. Я рад, что сегодня мне удалось выйти на этот уровень.