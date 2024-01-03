Де Минаур об изменениях в игре после победы над Джоковичем: «Это идет от того, что многие в меня не верят»

Теги Новак Джокович ATP Алекс де Минаур United Cup Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Новаком Джоковичем.

На United Cup он обыграл первую ракетку мира со счетом 6:4, 6:4.

– Ты показал некоторые новые элементы в твоей игре. Откуда они берутся?

– Это идет от того, что многие в меня не верят. Так что я здесь только для того, чтобы доказать им, что они неправы.

В конце концов, я никогда не буду самым большим или самым сильным парнем. Мне нужно адаптироваться и показать, что у меня есть разнообразие и разные стили игры в теннис. Я рад, что сегодня мне удалось выйти на этот уровень.

3 комментария
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Опять с ума сошёл после победы на травмированным
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Не думаю, что даже после победы над Новаком, что-то поменяется,средненький игрок, очень похожий внешне на Максима Галкина😀‼️
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Ответ dedpihto59
Не думаю, что даже после победы над Новаком, что-то поменяется,средненький игрок, очень похожий внешне на Максима Галкина😀‼️
Как сказал бы Мустерманн, если на Максима похож Де Минор, то почему Алла Борисовна - у Рууда))
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