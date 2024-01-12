Патрик Муратоглу: «Думал, что Надаль пропустит Australian Open и начнет сезон на грунте в Южной Америке. Это было бы разумнее»

Теги Рафаэль Надаль ATP Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу прокомментировал возвращение в тур Рафаэля Надаля.

Испанец пропустит Australian Open из-за новой травмы бедра, которую он получил на первой неделе сезона в Брисбене.

«Я думал, что для Рафы было рискованным шагом вернуться после долгого перерыва из-за травмы и сразу же начать с турниров на харде, с Australian Open.

Учитывая его возраст и ситуацию с травмами, было бы разумнее подождать грунтового сезона, ведь на «Ролан Гаррос» у него больше шансов на победу. Я думал, что он пропустит Australian Open, начнет сезон в феврале на грунте в Южной Америке и останется на нем до начала европейской серии.

Теперь он снова травмирован. Хорошая новость в том, что после микронадрыва он восстановится через несколько недель.

Сейчас ему придется пересмотреть свой график. «Ролан Гаррос» по-прежнему остается его главной целью на 2024 год, и у него все еще есть шанс выступить во Франции и рассчитывать на победу. Но я убежден, что ему нужно пропустить все хардовые турниры».

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1 комментарий
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Если Надаль ещё хочет выиграть хотя бы какой-нибудь титул, то ему надо ехать на грунтовый челленджер, там есть небольшой шанс выиграть турнир, на харде не потянет
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