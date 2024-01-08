Димитров о том, что Надаль не сыграет на Australian Open: «Это худшее, что могло случиться. Я очень ждал его выступления»

Григор Димитров отреагировал на новую травму Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустит Australian Open из-за микронадрыва мышцы бедра.

– Рафа объявил, что пропустит Australian Open. Какие у вас первые мысли?

– Да, это отстой. Это та же самая травма?

– Другая, но в той же области. Мышца.

– Что я могу сказать? Это худшее, что могло случиться. Не знаю. Надеюсь, все не так плохо. Я должен был тренироваться с ним на этой неделе. Думаю, это уже не случится.

Я несколько раз смотрел, как он тренируется здесь, в Брисбене. И мне всегда нравится наблюдать за ним – неважно, тренировка это или матч. Конечно, его отказ очень разочаровывает. И он разочарован больше, чем кто-либо другой. Я очень ждал его выступления.

Думаю, с этим делом придется немного подождать. Конечно, желаю ему скорейшего восстановления. Надеюсь снова увидеть его в игре хотя бы на грунте. Мне никогда не надоест это смотреть, но играть с ним не так весело.

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