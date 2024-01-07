Надаль не сыграет на Australian Open
Рафаэль Надаль пропустит Australian Open.
На этой неделе в Брисбене он вернулся в тур, но в четвертьфинале испытывал проблемы с бедром.
«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, меня уже беспокоила. По приезде в Мельбурн я сделал МРТ, и у меня микронадрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость.
Сейчас я не готов показывать максимум в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти терапию и отдохнуть.
Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на пике формы через три месяца.
Несмотря на то, что я расстроен, что не смогу сыграть перед потрясающими мельбурнскими зрителями, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон.
Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые меня очень порадовали.
Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!» – написал 37-летний испанец.
Сначала почитайте комментарии рафазаяек к любому(!) матчу Nо1е на ЮСО, Итоговом и Кубке Дэвиса.
Включая парные и микст.
Там, где Рафика и близко не было, и разумеется, его никто и не вспоминал. Со своих одностадников начните, ага.
"Посеешь ветер - пожнёшь бурю"(с)
Так всегда было, есть, и так будет впредь.
Со светлым праздником Рождества Христова!
Целый год Рафа восстанавливался, готовился, но тело не выдерживает от слова совсем
Не только фанаты Новака троллят Рафулика, ей-Богу))
Вот уже только не фанам Новака говорить про чудны дела)))