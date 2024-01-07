Надаль не сыграет на Australian Open

Рафаэль Надаль пропустит Australian Open.

На этой неделе в Брисбене он вернулся в тур, но в четвертьфинале испытывал проблемы с бедром.

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, меня уже беспокоила. По приезде в Мельбурн я сделал МРТ, и у меня микронадрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость.

Сейчас я не готов показывать максимум в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти терапию и отдохнуть.

Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на пике формы через три месяца.

Несмотря на то, что я расстроен, что не смогу сыграть перед потрясающими мельбурнскими зрителями, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые меня очень порадовали.

Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!» – написал 37-летний испанец.

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