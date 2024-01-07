Надаль не сыграет на Australian Open

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Теннис

Рафаэль Надаль пропустит Australian Open.

На этой неделе в Брисбене он вернулся в тур, но в четвертьфинале испытывал проблемы с бедром.

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, меня уже беспокоила. По приезде в Мельбурн я сделал МРТ, и у меня микронадрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость.

Сейчас я не готов показывать максимум в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти терапию и отдохнуть.

Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на пике формы через три месяца.

Несмотря на то, что я расстроен, что не смогу сыграть перед потрясающими мельбурнскими зрителями, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые меня очень порадовали.

Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!» – написал 37-летний испанец.

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84 комментария
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очень и очень жаль. Но пусть подлечится и на РГ красиво закончит карьеру.
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Ответ as009595@icloud.com
Жаль очень🙈но главное здоровья Рафе, все остальное у него есть
Нет, не всё. Помимо здоровья, у него Итогового нету.
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Света, видишь ли, в чем дело - к своим травмам Рафулик шёл всю карьеру, это следствие его затратного игрового стиля и одержимости его дядюшки, который игнорировал микроповреждения молодого Рафулика. Это грустно, но это данность. Другое дело, когда здорового спортсмена не допускают до соревнований по надуманным бюрократическим причинам, это совсем другая история((
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Здоровья, и чтобы все планы в итоге реализовались в том виде, в каком они задуманы. Всё-таки важно заканчивать на своих условиях!
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Ответ D-eisler@yandex.ru
очень и очень жаль. Но пусть подлечится и на РГ красиво закончит карьеру.
Поражением от Рублева на Роланд Гаррос. вполне себе красиво будет.
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Ответ as009595@icloud.com
Жаль очень🙈но главное здоровья Рафе, все остальное у него есть
Рафа, как обычно, напугал бы Новака в раздевалке, и...
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Ответ Даниил Александров
Повторю еще раз - вот что делают спортсмены когда у них РЕАЛЬНЫЕ хронические травмы: проигрывают матчи, снимаются с соревнований, делают перерыв на несколько месяцев. А что делают спортсмены когда им нужно оправдать слив и через две недели выиграть шлем?
Или порой так можно положительный допинг скрыть, сейчас снова появилась информация про расследование ВАДА в отношении испанских спортсменов и многочисленные нарушения
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Чуда как и с дедом не будет видимо, главное чтобы на РГ баранку не повесили
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Ответ justbored
А второй ветеран запястье поберечь не хочет?))
Почему ты этого так хочешь? Пусть молодые, если они и правда достойны, обыгрывают его в best of 5. Пока что от них больше разговоров, чем дела.
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Ответ Jefri AG
Нужно было изначально возвращаться уже весной на грунте, всё равно на АО ловить нечего. О чём они там с командой думают, хз.
Ну как бы форму чуток набирать надо на официалке, смотреть на нагрузки, вот сейчас понятно что не может значит будет чуток по другому готовиться)
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Это было ожидаемо, вообще думал начнет с турниров на грунте
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Очень жаль, но это можно было ожидать. В данной ситуации это трудное но разумное решение. Здоровья Рафаэль, будь сильным💪👍✊
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Нужно было изначально возвращаться уже весной на грунте, всё равно на АО ловить нечего. О чём они там с командой думают, хз.
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Логично. Надеюсь и правда ничего серьёзного
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Ответ justbored
А второй ветеран запястье поберечь не хочет?))
зачем? У него пока все более менее ) Он в прошлом году больно то не двигаясь из за ноги АО забрал и тут что то придумает)
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Для всех высокодуховных моралистов, которые здесь брезгливо морщат носики, томно закатывают глазки и презрительно фыркают, рассуждая о порядочности и поведении.
Сначала почитайте комментарии рафазаяек к любому(!) матчу Nо1е на ЮСО, Итоговом и Кубке Дэвиса.
Включая парные и микст.
Там, где Рафика и близко не было, и разумеется, его никто и не вспоминал. Со своих одностадников начните, ага.
"Посеешь ветер - пожнёшь бурю"(с)
Так всегда было, есть, и так будет впредь.
Со светлым праздником Рождества Христова!
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Это было ожидаемо, пять сетов он никак не сдюжит, но, тем не менее, грустно((
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Жаль, была надежда увидеть как Новак его прихлопнет🤷‍♀️‼️
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Вернётся в Монте Карло, сыграет пару матчей и опять будет травма. Потом постепенно будет сниматься с каждого последующего грунтового турнира до РГ. Приедет на него, и та же история, пара матчей - травма - завершение карьеры.
Целый год Рафа восстанавливался, готовился, но тело не выдерживает от слова совсем
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а я так ждал матча в первом круге Джока и Надаля)))) Жаль, здоровья Рафе)
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Ответ Alex Mahone21
Как бы вашего серба не нагнули молодые,столько пафоса в ваших речах
Джокович проигрывает и выигрывает на корте, а не бегает ото всех за пределами грунта
+6
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Ответ Syndycate
Просто понял, что его любой отшлепает из топ-50 в пятисетовом формате, и решил не позориться
Всем известно, как щепетильно Рафулик относится к своему «величию и наследию», а посему на любой турнир, где ему не гарантирован проход хотя бы в топ-16/топ-8, он скорее просто не приедет(
+9
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+2
Ответ S.Graf
Для всех высокодуховных моралистов, которые здесь брезгливо морщат носики, томно закатывают глазки и презрительно фыркают, рассуждая о порядочности и поведении. Сначала почитайте комментарии рафазаяек к любому(!) матчу Nо1е на ЮСО, Итоговом и Кубке Дэвиса. Включая парные и микст. Там, где Рафика и близко не было, и разумеется, его никто и не вспоминал. Со своих одностадников начните, ага. "Посеешь ветер - пожнёшь бурю"(с) Так всегда было, есть, и так будет впредь. Со светлым праздником Рождества Христова!
Я вот за Надаля не болею, скорее больше Джоковичу симпатизирую. Но мне вот все время интересно, как комментарии одних неадекватных болельщиков относительно спортсмена оправдывают неадекватные комментарии других.
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Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Ничего за то,что вы пишите карма и вашего кумира настигнет непременно
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Ответ Alex Mahone21
Как бы твоего Шакаловича какой нибудь Истомин домой не отправил
Он вообще-то за Федерера болеет (ну, болел) очень много лет, камон
Не только фанаты Новака троллят Рафулика, ей-Богу))
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Ответ JozY
Сказочник Он три сета не особо выдержал, какой АО?
Он Маррею в двух 28го декабря 2021го проиграл, а потом ещё переболел ковидом. Какой ао22 через 3 недели?
+6
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Ответ Евгений Фабиянчук
Какой в конце сезона? 28 декабря - это выставка, приквел нового сезона. После он типа «слёг» с ковидом, а через три недели взял АО. Чудны дела твои, Господи
Он даже и не "слег" тогда, а перенес его. А как все выше написанное противоречит тому, что он был не в кондициях да ещё на выставке?

Вот уже только не фанам Новака говорить про чудны дела)))
+2
-1
+1
Ответ as009595@icloud.com
Жаль очень🙈но главное здоровья Рафе, все остальное у него есть
а так же одиночных Мастерсов в Шанхае, Майами, Париже
+2
-1
+1
Просто понял, что его любой отшлепает из топ-50 в пятисетовом формате, и решил не позориться
+8
-7
+1
Ему уже надо нормально подлечиться до лета и закончить карьеру на РГ. Я понимаю обидно, что Новак тебя обошел. Ну и что, если Новак буквально сверхчеловек в теннисе? Тут ничего с этим не поделаешь. Зачем он пытается что-то доказывать кому-то?
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-4
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