Надаль о возвращении после 11 месяцев вне тура: «Я пока не нацеливаюсь на то, чтобы выигрывать турниры»

Рафаэль Надаль подвел итоги первого турнира за 11 месяцев. В Брисбене он дошел до четвертьфинала, где упустил три матчбола против Джордана Томпсона и вызывал врача из-за проблем с бедром.

«Конечно, я устал. Очень жаль, потому что у меня было много возможностей. Он провел хорошую игру. Да, с моей стороны это был не лучший матч, но у меня было много шансов выиграть, так что…

Вышло как вышло, мне нужно это принять. Нормально, что после года отсутствия так происходит. Как я повторяю постоянно: «Каждый день – это новая история, и после такого перерыва будет сложно».

Сегодня соперник играл хорошо. Он заставлял меня играть на один мяч больше. Я был неплох, оказался в одном мяче от победы.

Я пока не нацеливаюсь на то, чтобы выигрывать турниры. Я здесь, чтобы вернуться и сделать это в хорошем виде. У меня вышло в очень хорошем виде».

Надаль напугал: проиграл с трех матчболов – и у него болело бедро

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