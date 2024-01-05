Надаль о возвращении после 11 месяцев вне тура: «Я пока не нацеливаюсь на то, чтобы выигрывать турниры»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль подвел итоги первого турнира за 11 месяцев. В Брисбене он дошел до четвертьфинала, где упустил три матчбола против Джордана Томпсона и вызывал врача из-за проблем с бедром.

«Конечно, я устал. Очень жаль, потому что у меня было много возможностей. Он провел хорошую игру. Да, с моей стороны это был не лучший матч, но у меня было много шансов выиграть, так что…

Вышло как вышло, мне нужно это принять. Нормально, что после года отсутствия так происходит. Как я повторяю постоянно: «Каждый день – это новая история, и после такого перерыва будет сложно».

Сегодня соперник играл хорошо. Он заставлял меня играть на один мяч больше. Я был неплох, оказался в одном мяче от победы.

Я пока не нацеливаюсь на то, чтобы выигрывать турниры. Я здесь, чтобы вернуться и сделать это в хорошем виде. У меня вышло в очень хорошем виде».

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1 комментарий
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Вперед чемпион!
Верю в тебя на АО, игра у тебя никуда не делась. А Томпсон - молодец, тут нечего и сказать, домашние трибуны и классная игра с его стороны.
Здоровья, тебе, видеть тебя на корте - это уже радость. И невероятно грустно понимать, что скоро это может закончится…
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