Радукану о том, как восстанавливалась после операций: «Какое-то время перемещалась на электрической коляске. Не могла даже набирать сообщения»

Эмма Радукану рассказала, как в прошлом году восстанавливалась после операций.

В мае прошлого года она перенесла три операции – на кистях рук и голеностопе.

– Многие игроки говорят, что после перерыва от выступлений возвращаются посвежевшими и с новым взглядом на теннис. Видел, что вы тоже высказывались в подобном ключе. Почему?

– Да, в моем случае у меня были три операции подряд – два разных запястья и лодыжка. Все они прошли с минимальным разрывом по времени, чтобы я выпала из обоймы на как можно меньший срок. Каждый раз я по две недели вообще не двигалась. Какое-то время перемещалась на электрической коляске. Не могла даже набирать сообщения.

Это позволяет посмотреть на все с другой точки зрения. Когда ты не можешь двигать своим телом – например, сходить на кухню за чем-то вкусным, ты очень скучаешь по возможности это сделать. Это не получится осознать, пока не пройдешь через все сам, и неважно, как часто слышишь от других спортсменов что-то вроде: «Будь благодарен за свое здоровье, цени его». Конечно, здорово это слышать, это хорошая мысль, но все воспринимается по-другому, когда ты сталкиваешься с этим лично.

– Вы пропустили восемь месяцев. Думали ли вы о том, что происходило с вами после победы на US Open? Есть ли что-то, что вы в дальнейшем хотели бы делать по-другому?

– Да, сейчас я чувствую себя гораздо легче, чем долгое время после US Open. Наконец-то нет такого ощущения, как будто я играю с рюкзаком, полным камней, за плечами. Я чувствую себя легко, я счастлива.

Что касается прошлого – думаю, очень важны люди. Те, кто меня окружает, а иногда даже и не только они. Мне кажется, важно окружать себя компетентными и умными людьми, но еще нужно, чтобы мы совпадали характерами, хорошо ладили, чтобы были положительные намерения.

Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?

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