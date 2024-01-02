Радукану о первой победе после возвращения: «Благодарна за то, что здорова и могу двигать телом, а не прикована к постели или инвалидной коляске»

Теги WTA ASB Classic Елена Габриэла Рузе Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану прокомментировала возвращение в тур в Окленде.

В первом круге она обыграла Елену-Габриэлу Рузе – 6:3, 4:6, 7:5. Это был первый матч британки с апреля. Она вернулась в тур после трех операций: в прошлом году ее беспокоили кисти обеих рук и голеностоп.

«Спасибо всем, кто пришел и остался допоздна, я очень ценю поддержку. В этом матче были взлеты и падения, но всегда сложно играть против подруги.

Тяжело возвращаться после долгого перерыва, но я благодарна за то, что здорова и могу двигать телом, а не прикована к постели или инвалидной коляске. Потрясающе быть здесь и играть на турнире.

Рада возвращению и не могу дождаться старта большого сезона. Надеюсь продолжить его без травм».

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