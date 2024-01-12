Кафельников о победе на Australian Open-1999: «Безусловно, второй «Большой шлем» – это подтверждение статуса топ-игрока»

Евгений Кафельников вспомнил финалы Australian Open со своим участием.

В 1999-м он обыграл Томаса Энквиста – 4:6, 6:0, 6:3, 7:6(1), а в 2000-м уступил Андре Агасси – 6:3, 3:6, 2:6, 4:6.

«Безусловно, второй «Большой шлем» – это подтверждение статуса топ-игрока. Для меня это тоже было важно – чтоб потом никто не говорил: вот он там по халяве случайно взял «Ролан Гаррос» в 1996-м и после этого больше ничего не выигрывал.

У меня не возникало внутренних сомнений, что я на это способен. Я был еще в том возрасте, когда мог выигрывать титулы – 24-25 лет, в самом соку. Поэтому ничего страшного.

А после победы появилось моральное самоудовлетворение. Это же чувствуется среди игроков, журналистов, среди болельщиков.

По ходу турнира у меня было три очень сложных матча. Наверное, по климатическим условиям самым тяжелым получился второй круг против Джейсона Столтенберга (7:5, 3:6, 7:6(10), 7:6(3)). Была жара, по-моему, 38 градусов – и мы играли четыре сета больше четырех часов.

Затем был непростой матч против Андрея Павeла в 1/8, пятисетовый (6:3, 7:6(5), 6:7(5), 3:6, 6:4). Он все мог – и неплохо играть на задней линии, и выходить играть с лета в атакующий теннис. Как и все румыны. Хороший одноручный удар слева имел. Поэтому так и произошло.

Ну и Томас Энквист в финале (4:6, 6:0, 6:3, 7:6(1)). Кто бы что ни говорил, но Энквист тогда за три недели турниров в Австралии ни одного матча не проиграл. С ним было очень непросто. Но я справился – проиграв первый сет, не опустил руки.

В 2000-м я снова играл в финале, но проиграл Агасси (6:3, 3:6, 2:6, 4:6). Какое место этот матч занимает в списке разочарований? Конечно, было бы здорово выиграть и третий турнир «Большого шлема», но Андре был в шикарной форме.

Если реально оценивать, то первый сет финала был самым блестящим в моей карьере – по уровню, по качеству, по самоотдаче. Думаю, на быстром покрытии (грунт не беру) я никогда лучше не играл. Реально ощущение, что твой каждый удар либо пройдет навылет, либо соперник не справится с темпом и будет ошибаться. Ты его просто душишь.

Что потом произошло? Агасси просто доказал, что тогда был в феноменальной форме. А мне банально не хватило физических сил, чтобы держать этот уровень весь матч. Мне физически было тяжело держать этот темп. В какой-то момент второго сета я понял, что не дохожу ногами, проигрываю по скорости десятые доли секунды. И все. Этого вполне было достаточно, чтобы Агасси перевернул ход матча», – рассказал Кафельников в блоге на Sports.ru.

«Для меня было важно, чтоб никто не говорил: вот он по халяве случайно выиграл «Ролан Гаррос». Блог Евгения Кафельникова

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