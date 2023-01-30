Евгений Кафельников: «Организаторы Australian Open считают, что в 1999 году я был бродягой без гражданства»

Евгений Кафельников обратил внимание на то, что организаторы Australian Open убрали его национальность в табличке о победителе турнира 1999 года.

«Единственным в этом году разочарованием на Australian Open для меня стало то, что организаторы считают, что в 1999 году Евгений Кафельников был бродягой без гражданства».

Напомним, в этом году россияне выступали в Мельбурне в нейтральном статусе.

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