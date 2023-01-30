Евгений Кафельников: «Организаторы Australian Open считают, что в 1999 году я был бродягой без гражданства»

Теги Australian Open ATP Евгений Кафельников соцсети Теннис

Евгений Кафельников обратил внимание на то, что организаторы Australian Open убрали его национальность в табличке о победителе турнира 1999 года.

«Единственным в этом году разочарованием на Australian Open для меня стало то, что организаторы считают, что в 1999 году Евгений Кафельников был бродягой без гражданства».

Напомним, в этом году россияне выступали в Мельбурне в нейтральном статусе.

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24 комментария

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Zakal
Ответ Alexander2022
И самое главное, что для вас дикостью является это, а не то, что происходит в вашей стране
И что происходит собственно?
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гилберт
Ответ Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
Австралия вообще диковатая страна.
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Roman Nesterman
Ответ Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Nesterman
О, Плиткин 😀 красавец, Ещё тянет…
+2
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+2
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Alexander2022
Ответ nikolai2011
Бесполезность постов этих зашкаливает, ничего глубокого и полезного нет, кроме попытки развести срач на пустом месте
Так не разводи. А увидь наконец то, что я отметил
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Данила Вишневский
Ответ Crvena_Zvezda
Нет. Расизм - это ненависть к представителям определённой расы. А это нацизм.
Три буковки не написали - нацизм, обстрел другой страны ракетами - благо. Только не пытайте.
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Данила Вишневский
Ответ Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
На время фашизма россию отменили. Имя же его не вычеркнули, а теннис это спорт личностей, а не национальностей
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nikolai2011
Ответ Alexander2022
Читай хотя бы эту ветку и что именно я написал.
Бесполезность постов этих зашкаливает, ничего глубокого и полезного нет, кроме попытки развести срач на пустом месте
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander2022
Ответ nikolai2011
Где я про это кричал? Хоть один пост. И кто давал право тыкать в мою сторону?
Читай хотя бы эту ветку и что именно я написал.
+2
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Bleffinho
А что там у Кафельникова с "алчностью одного человека"? дело в алчности или разобрался теперь?
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nikolai2011
Ответ Alexander2022
С этим прекрасно справишься ты и другие, которые кричат про нацизм и расизм под каждым постом, выражая искреннее удивление
Где я про это кричал? Хоть один пост. И кто давал право тыкать в мою сторону?
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0
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Alexander2022
Ответ nikolai2011
Тут конкретно действия АО обсуждаются, а не тот срач, что пытается начать Александр2022
С этим прекрасно справишься ты и другие, которые кричат про нацизм и расизм под каждым постом, выражая искреннее удивление
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0
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encaro_one
Ответ Bashibuzuck
Русские и белорусы это восточные славяне, тобишь, можно сказать, что представители одной расы
Раса у них европеоиды, или что более широко в мире используется, но смущает расово верных россиян, - кавказоиды.
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+2
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Antonbezb
Ответ Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
Возможно это как то связано с тем, что сейчас между ними и Россией война?
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-2
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nikolai2011
Ответ Alexander2022
И самое главное, что для вас дикостью является это, а не то, что происходит в вашей стране
Тут конкретно действия АО обсуждаются, а не тот срач, что пытается начать Александр2022
+6
-4
+2
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Tarkovski
Интересно у Сафина и Шараповой получается тоже убрали?
+6
0
+6
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Bashibuzuck
Ответ porosenochek
Любой бродяга может прийти и выйграть АО по их же логике...
Устроили проходной двор😁
+1
0
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Bashibuzuck
Ответ Crvena_Zvezda
Нет. Расизм - это ненависть к представителям определённой расы. А это нацизм.
Русские и белорусы это восточные славяне, тобишь, можно сказать, что представители одной расы
0
-7
-7
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Crvena_Zvezda
Ответ Bashibuzuck
Это ли не расизм?🤔
Нет. Расизм - это ненависть к представителям определённой расы. А это нацизм.
+31
-10
+21
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encaro_one
В 2023 году потерял эту надпись. Как стадион в Калининграде сейчас вместо Erich-Koch-Platz имеет нейтральное имя ...
+1
-2
-1
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Alexander2022
Ответ Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
Комментарий скрыт
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-28
-19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
porosenochek
Любой бродяга может прийти и выйграть АО по их же логике...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Это ли не расизм?🤔
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andybio
Я ещё могу объяснить запрет с флагами РФ и Белоруссии на трибунах, возможны провокации, службе безопасности на всякий случай лучше исключить лишнюю головную боль при заполненных трибунах. Но не выгравировать Белорусь рядом с именем победительницы АО на кубке, убрать упоминание гражданства Кафельникова (!) - это дикость со стороны организаторов турнира
+53
-2
+51
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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