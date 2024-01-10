14-летняя Ефремова о смене гражданства: «Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию»

14-летняя юниорка Ксения Ефремова поделилась эмоциями от смены гражданства.

В сентябре 2023-го она получила французский паспорт.

С 9 лет Ефремова тренируется в академии Патрика Муратоглу. В юниорском рейтинге ITF теннисистка находится на 96-й строчке.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что у меня будет французский паспорт. Это было важно для меня и моей семьи. Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию. Я жила здесь долгие годы и чувствую, что это мой дом.

Поэтому приобрести гражданство было потрясающе – еще и для мамы с братом. Мы сможем путешествовать, а брат в следующем году поступит в американский университет».

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