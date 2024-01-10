14-летняя Ефремова о смене гражданства: «Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию»

Теги юниоры ITF Теннис

14-летняя юниорка Ксения Ефремова поделилась эмоциями от смены гражданства.

В сентябре 2023-го она получила французский паспорт.

С 9 лет Ефремова тренируется в академии Патрика Муратоглу. В юниорском рейтинге ITF теннисистка находится на 96-й строчке.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что у меня будет французский паспорт. Это было важно для меня и моей семьи. Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию. Я жила здесь долгие годы и чувствую, что это мой дом.

Поэтому приобрести гражданство было потрясающе – еще и для мамы с братом. Мы сможем путешествовать, а брат в следующем году поступит в американский университет».

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9 комментариев
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Не факт что из нее путнее что-то получится. Мож и не на что будет путешествовать
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+5
Ответ Йенс Мустерманн
Через пару лет Мирра Андреева о смене гражданства: «Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию»
0чк0 свое поставишь против этого заявления?)
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Мамаша пришла к успеху за счет ребенка
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+2
И вряд ли она делилась эмоциями на русском языке!
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молодец! в райский сад!
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Зачем печатать француженку... Никакого отношения к России она не имеет
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0
Ответ Ivan Ivanych
Не факт что из нее путнее что-то получится. Мож и не на что будет путешествовать
Да на переезды она заработает, но будет ли успешной - хз. В ее поколении уже Клюгман отжигает во взрослом туре
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