14-летняя теннисистка Ефремова будет выступать за Францию
14-летняя Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство. Согласно сайту ITF теперь она представляет Францию.
Ефремова с девяти лет тренируется в академии Патрика Муратоглу.
По информации Ксении Соловьевой, «вопрос о предоставлении семье Ефремовых французского гражданства обсуждался по цепочке – от руководителя местной теннисной федерации к министру спорта и далее к президенту Макрону».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
По поводу таланта , через год она будет играть на юниорских шлемах там и посмотрим , а то пока один пиар
помню как мне жалко ее было , она просто кроха в 2 раза ниже и меньше Алины , Алине 14 лет на тот момент Ксенье 12 лет , но пиарили ее как суперталант а я увидел запуганного ребенка на корте)
Скоро и Мирра Андреева таким образом француженкой станет.
Насчет Андреевой такого сказать не могу, но все же будем надеяться что все останется на уровне слухов.
Что касается этой девочки - да, выглядит перспективно, но политическая ситуация может качнуться в другую сторону, и может быть потом вернутся (правда я в это слабо верю). Ну и маловата она по габаритам, и весьма вероятно что не сильно в этом плане будет развиваться - а с такой физикой будет сложно побеждать на топовых чемпионатах (хотя есть конечно редкие исключения, как Барти).
Это неправдоподобно, не тот уровень.