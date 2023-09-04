14-летняя теннисистка Ефремова будет выступать за Францию

14-летняя Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство. Согласно сайту ITF теперь она представляет Францию.

Ефремова с девяти лет тренируется в академии Патрика Муратоглу.

По информации Ксении Соловьевой, «вопрос о предоставлении семье Ефремовых французского гражданства обсуждался по цепочке – от руководителя местной теннисной федерации к министру спорта и далее к президенту Макрону».

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