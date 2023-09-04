14-летняя теннисистка Ефремова будет выступать за Францию

Теги WTA ITF Теннис

14-летняя Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство. Согласно сайту ITF теперь она представляет Францию.

Ефремова с девяти лет тренируется в академии Патрика Муратоглу.

По информации Ксении Соловьевой, «вопрос о предоставлении семье Ефремовых французского гражданства обсуждался по цепочке – от руководителя местной теннисной федерации к министру спорта и далее к президенту Макрону».

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40 комментариев

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go25
Ничего страшного: если начнёт выигрывать титулы во взрослом туре, в заголовке всегда можно будет написать "уроженка Москвы", а в тексте процитировать: "рады, что выиграл наш продукт", ведь её становление до 9 лет было у нас
+36
-7
+29
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Ivan Stasuk
Если она сформировалась как теннисистка во Франции с детства это логично
По поводу таланта , через год она будет играть на юниорских шлемах там и посмотрим , а то пока один пиар
+20
-2
+18
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f0rz
Гораздо более интересна судьба победительницы Les petits an этого года Анны Пушкаревой, которой тоже 14 лет, но при этом она на порядок мощнее, и совсем не распиарена теннисным менеджером Муратоглу.
+14
0
+14
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f0rz
Ответ ivan 07
Судя по отзывам блестяще будет выступать.
Поглядим. Для начала неплохо было бы ей выиграть престижный турнир для юниоров от лакост, где кстати ее ровесница Клюгман играла в финале, которую тоже называют очень перспективной, и которая в 14 лет уже стоит достаточно близко к первой тысяче рейтинга. К слову Бренда Фрухвиртова этот турнир вообще в 13 лет выиграла, причем победила в финале Нгуну, которая на год старше, и на порядок мощнее.
+13
-1
+12
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Ivan Stasuk
Корнеева играла с ней на зимнем кубке Островского , 6:2 6:0
помню как мне жалко ее было , она просто кроха в 2 раза ниже и меньше Алины , Алине 14 лет на тот момент Ксенье 12 лет , но пиарили ее как суперталант а я увидел запуганного ребенка на корте)
+8
0
+8
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f0rz
Ответ Ivan Stasuk
Корнеева играла с ней на зимнем кубке Островского , 6:2 6:0 помню как мне жалко ее было , она просто кроха в 2 раза ниже и меньше Алины , Алине 14 лет на тот момент Ксенье 12 лет , но пиарили ее как суперталант а я увидел запуганного ребенка на корте)
Именно. Я смотрел видео с ней 3-летней давности, и свежие - она не особо растет, поэтому не очень понятно, за счет чего ожидается существенный прорыв.
+8
0
+8
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Бен Ротенберг
Ответ Бен Ротенберг
Такая совсем кроха Ксения, сложно даже поверить, что ей 14 лет. Правильное решение родителей, увы. Глупо отказываться от такой поддержки, как французская теннисная федерация.
…отлучить бы только маму от ведения соцсетей: выкладывать фотографию крошечной дочери в купальнике на всеобщее обозрение - это просто не поддается никакому объяснению.
+8
-1
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Йенс Мустерманн
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Эта та, которую часто в соцсетях академии постили.
Скоро и Мирра Андреева таким образом француженкой станет.
+17
-11
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f0rz
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален пользователем
Весьма маловероятно что Корнеева будет менять спортивное гражданство, учитывая ее текущую карьеру и семью.

Насчет Андреевой такого сказать не могу, но все же будем надеяться что все останется на уровне слухов.

Что касается этой девочки - да, выглядит перспективно, но политическая ситуация может качнуться в другую сторону, и может быть потом вернутся (правда я в это слабо верю). Ну и маловата она по габаритам, и весьма вероятно что не сильно в этом плане будет развиваться - а с такой физикой будет сложно побеждать на топовых чемпионатах (хотя есть конечно редкие исключения, как Барти).
+4
0
+4
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f0rz
Ответ encaro_one
В акселератах сомнительное преимущество в перспективе. Да и только собирается в Европу переехать, какая у неё может быть судьба в ближайшие годы, только с российским паспортом.
Акселерат это Гоф или Нгуну, а Пушкарева для своих 14-ти лет выглядит вполне нормально. Другое дело что она на фоне Ефремовой выглядит мощнее, но это проблемы Ефремовой что она такая маленькая.
+3
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+3
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Другая_
Ответ Йенс Мустерманн
Будет приятно почитать твои оправдания через несколько лет )
Ха) А почему я должна оправдываться? Я не Мирра Андреева, на меня не надо возлагать ожидания нации) Я просто считаю, что она гражданство не сменит. Если сменит, скажу, что ошиблась, причем тут оправдания?)
+3
0
+3
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Михаил1970
Ответ encaro_one
А Макрон зачем, сама не могла получить отмотав 5 лет во Франции? Это неправдоподобно, не тот уровень.
Макрон звонил в Кремль, спрашивал разрешения)
+2
0
+2
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f0rz
Ответ Йенс Мустерманн
Будет приятно почитать твои оправдания через несколько лет )
вот это целеполагание! стратегическое планирование уровня 80, так держать)
+2
0
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Йенс Мустерманн
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Ответ Другая_
Как же вы все об этом мечтаете)) Но придется разочароваться 🥲
Будет приятно почитать твои оправдания через несколько лет )
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encaro_one
А Макрон зачем, сама не могла получить отмотав 5 лет во Франции?
Это неправдоподобно, не тот уровень.
+4
-2
+2
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Ivan Stasuk
Ответ Йенс Мустерманн
Эта та, которую часто в соцсетях академии постили. Скоро и Мирра Андреева таким образом француженкой станет.
Еще 3 года для стажа)
+2
-1
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encaro_one
Ответ f0rz
Гораздо более интересна судьба победительницы Les petits an этого года Анны Пушкаревой, которой тоже 14 лет, но при этом она на порядок мощнее, и совсем не распиарена теннисным менеджером Муратоглу.
В акселератах сомнительное преимущество в перспективе. Да и только собирается в Европу переехать, какая у неё может быть судьба в ближайшие годы, только с российским паспортом.
+1
0
+1
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f0rz
Ответ cosset
Ксения Соловьева, не состоявшаяся теннисистка, активно всё про всех знает. только про своих детей и мужа, связанных с теннисом, умалчивает)
И что же она умалчивает?
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f0rz
Ответ Dmitry Aqf
А что не так с физикой Барти? Она довольно плотная.
она плотная, но не сказать чтобы прям мощная, и рост не очень высокий для тенниса - поэтому и исключение, что несмотря не на самые высокие физические показатели смогла выиграть 3 шлема и долгое время была первой ракеткой
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Dmitry Aqf
Ответ f0rz
Весьма маловероятно что Корнеева будет менять спортивное гражданство, учитывая ее текущую карьеру и семью. Насчет Андреевой такого сказать не могу, но все же будем надеяться что все останется на уровне слухов. Что касается этой девочки - да, выглядит перспективно, но политическая ситуация может качнуться в другую сторону, и может быть потом вернутся (правда я в это слабо верю). Ну и маловата она по габаритам, и весьма вероятно что не сильно в этом плане будет развиваться - а с такой физикой будет сложно побеждать на топовых чемпионатах (хотя есть конечно редкие исключения, как Барти).
А что не так с физикой Барти? Она довольно плотная.
0
0
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Йенс Мустерманн
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Ответ Другая_
Ха) А почему я должна оправдываться? Я не Мирра Андреева, на меня не надо возлагать ожидания нации) Я просто считаю, что она гражданство не сменит. Если сменит, скажу, что ошиблась, причем тут оправдания?)
А чего тогда реакция такая нездоровая на комментарии о возможной смене гражданства? ))
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Другая_
Ответ Йенс Мустерманн
А чего тогда реакция такая нездоровая на комментарии о возможной смене гражданства? ))
Абсолютно обычна реакция) Забавно наблюдать, как некоторые мечтают об этом)
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
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спортс, то значит "спортивное гражданство" ????????? нет такого термина. это как отрицательное всплытие. пишите нормально - кинула паспорт рф и уехала в такую ненавистную европку.
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Бен Ротенберг
Такая совсем кроха Ксения, сложно даже поверить, что ей 14 лет. Правильное решение родителей, увы. Глупо отказываться от такой поддержки, как французская теннисная федерация.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Другая_
В каком выборе я ошиблась? 😆 Я что замуж за нее вышла?) Что только тут не прочитаешь.
Что болела за малышку, которая вдруг спустя 3-4 года сменила гражданство как поношенные перчатки )
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