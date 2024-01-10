Остапенко о травме ноги: «Я боец и никогда не сдаюсь, пока все не станет совсем плохо»

Алена Остапенко прокомментировала травму ноги.

Латвийка обыграла Каролин Гарсию (6:4, 5:7, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

«Я рада, что выиграла, но, с другой стороны, у меня начала сильно болеть нога. Я настоящий боец и никогда не сдаюсь, но, честно говоря, играть было тяжело из-за боли. Но мне как-то удалось собраться и выиграть матч.

В конце первого сета мне было очень плохо, но мне дали обезболивающее. Конечно, это не очень хорошо – сначала боль не чувствуется так сильно, но потом все возвращается. Надеюсь, я смогу сыграть завтра. Я боец и никогда не сдаюсь, пока все не станет совсем плохо».

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