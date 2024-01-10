Павлюченкова после выхода в четвертьфинал в Аделаиде: «Я все еще та самая маленькая девочка, которая любит теннис»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Adelaide International Теннис

Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал в Аделаиде.

За счет этого результата 32-летняя россиянка вернется в топ-50.

«Многие из вас, наверное, думают: «Она что, еще играет? Что она вообще творит?» Я очень рада, что у меня все еще получается бороться в каждом розыгрыше. Я все еще та самая маленькая девочка, которая любит теннис.

Конечно, было много давления, когда я начинала, потому что приходилось бороться с топ-игроками. Но если вспоминать то время, было очень здорово, не нужно было торопить события. И я все еще наслаждаюсь каждым моментом на корте».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузнецова по ходу не возвратится .
Она какой сейчас номер рейтинга ? 😼
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий