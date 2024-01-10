Павлюченкова после выхода в четвертьфинал в Аделаиде: «Я все еще та самая маленькая девочка, которая любит теннис»

Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал в Аделаиде.

За счет этого результата 32-летняя россиянка вернется в топ-50.

«Многие из вас, наверное, думают: «Она что, еще играет? Что она вообще творит?» Я очень рада, что у меня все еще получается бороться в каждом розыгрыше. Я все еще та самая маленькая девочка, которая любит теннис.

Конечно, было много давления, когда я начинала, потому что приходилось бороться с топ-игроками. Но если вспоминать то время, было очень здорово, не нужно было торопить события. И я все еще наслаждаюсь каждым моментом на корте».

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