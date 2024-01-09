Циципас о желании выиграть ТБШ: «Я жду своего шанса. Мне 25 лет, так что времени еще много. Но я уже не тот юный парень, которому было нечего терять»

Стефанос Циципас мотивирован бороться с новым поколением за «Большие шлемы».

«У меня есть навыки, я умею бить по мячу. Мое тело способно выдерживать долгие матчи, так что с этим мы уже разобрались. Мышление – вот следующий важный вопрос, с которым мне нужно решить, чтобы выиграть семь матчей подряд. Как мне обыграть друг за другом несколько топовых теннисистов? Не одного, а, возможно, трех или четырех за турнир. Как только я это пойму, все получится.

У Карлоса уже два «Больших шлема» – с финалами против Новака и Рууда. Я жду своего шанса. Мне 25 лет, так что времени еще много. Но я уже не тот юный парень, которому было нечего терять в погоне за большими победами. Теперь пришли ребята помоложе, которые хотят похвастаться новыми машинами, а мне нужно показать, что я, как и Новак, по-прежнему в деле и это еще не конец. Я продолжаю считать, что моя старая машина очень крутая. Это винтаж».

Также Циципас ответил, будет ли у него ощущение незавершенности, если он так и не выиграет «Большой шлем».

«Я об этом не думаю. Я счастливый человек, живу счастливой жизнью, исполняю свои мечты. Ни один исход не будет неудачей».

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