Циципас о травме спины: «Я вылечился»

Стефанос Циципас прокомментировал травму спины.

Из-за нее он снялся с итогового турнира ATP и испытывал проблемы в межсезонье.

«Я вылечился. Для меня дела идут хорошо. Несколько недель назад сомневался, буду ли готов, но сейчас я вполне уверен, что двигаюсь в правильном направлении, что хорошо.

Этот отрезок сезона, эта часть года для меня очень много значит, и я очень хочу быть как можно более здоровым. У меня было несколько взлетов и падений. Это нормально для любого профессионального спортсмена, но важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе утонуть во всем этом.

Я делал все правильно, использовал правильную структуру, чтобы вернуться в форму, и прикладываю максимум усилий каждый день».