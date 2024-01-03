Циципас о Звереве: «Он был на высоком уровне дольше, чем кто-либо из моего поколения»

Теги ATP Александр Зверев Стефанос Циципас United Cup Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал соперничество с Александром Зверевым.

Они встретятся в четвертьфинале United Cup. По личным встречам грек ведет 9:4.

«Матчи с ним всегда равные. Он хороший соперник. Он был на высоком уровне дольше, чем кто-либо из моего поколения. Точно знает что к чему.

Зверев в хорошей фазе своей карьеры. Он только вернулся пару месяцев назад и выглядит здорово, в порядке. Для меня этот матч – еще одна возможность улучшить игру и показать качественный теннис».

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