Павлюченкова о победе над Хаддад Майей: «Против нее нужно выкладываться на 200 процентов»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Беатрис Хаддад Майя Adelaide International Теннис

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Беатрис Хаддад Майей.

Россиянка выиграла со счетом 6:3, 6:4 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде.

«Я знаю, что она отличный боец. Если ей дать хотя бы небольшой шанс, она им воспользуется. И она как раз пыталась сделать это во втором сете. Против нее нужно выкладываться на 200 процентов, и я рада, что у меня все получилось».

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