Кириос о новой травме Надаля: «Сочувствую Рафе😢💔. Тоже боялся вернуться слишком рано»

Ник Кириос отреагировал на решение Рафаэля Надаля пропустить Australian Open.

На прошлой неделе испанец вернулся в тур в Брисбене, но в четвертьфинале испытывал проблемы с бедром. Позже выяснилось, что у него микронадрыв мышцы.

«Сочувствую Рафе😢💔 и желаю скорейшего восстановления. Я тоже боялся, что это может произойти, если я вернусь в тур слишком рано...» – написал Кириос.

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