Ига Швентек: «Проведу два своих выходных на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить»
Ига Швентек отдохнет два дня в Сиднее, прежде чем готовиться к Australian Open.
– Позади длинные полторы недели соревнований. Повлияет ли это на вашу подготовку к Мельбурну? Планируете отдохнуть или сразу вернетесь на тренировочный корт? Как вы организуете этот процесс в преддверии «Шлема»?
– Я его никак не организую. Обычно решение принимает мой тренер вместе с тренером по физподготовке, и я отдыхаю несколько дней. Мы всегда так делаем после такого длинного турнира.
Но, если честно, на этом турнире у меня был отличный график, были выходные. Так же, как иногда на «Больших шлемах». Можно привыкнуть и выработать подходящий режим.
Но да, по-моему, у меня будет два выходных, и я проведу их здесь, на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить (смеется).
Меня не будет на пляже Бондай (улыбается).