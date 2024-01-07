Ига Швентек: «Проведу два своих выходных на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить»

Ига Швентек отдохнет два дня в Сиднее, прежде чем готовиться к Australian Open.

– Позади длинные полторы недели соревнований. Повлияет ли это на вашу подготовку к Мельбурну? Планируете отдохнуть или сразу вернетесь на тренировочный корт? Как вы организуете этот процесс в преддверии «Шлема»?

– Я его никак не организую. Обычно решение принимает мой тренер вместе с тренером по физподготовке, и я отдыхаю несколько дней. Мы всегда так делаем после такого длинного турнира.

Но, если честно, на этом турнире у меня был отличный график, были выходные. Так же, как иногда на «Больших шлемах». Можно привыкнуть и выработать подходящий режим.

Но да, по-моему, у меня будет два выходных, и я проведу их здесь, на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить (смеется).

Меня не будет на пляже Бондай (улыбается).

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