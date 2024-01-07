Ига Швентек: «Проведу два своих выходных на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек United Cup Теннис

Ига Швентек отдохнет два дня в Сиднее, прежде чем готовиться к Australian Open.

– Позади длинные полторы недели соревнований. Повлияет ли это на вашу подготовку к Мельбурну? Планируете отдохнуть или сразу вернетесь на тренировочный корт? Как вы организуете этот процесс в преддверии «Шлема»?

– Я его никак не организую. Обычно решение принимает мой тренер вместе с тренером по физподготовке, и я отдыхаю несколько дней. Мы всегда так делаем после такого длинного турнира.

Но, если честно, на этом турнире у меня был отличный график, были выходные. Так же, как иногда на «Больших шлемах». Можно привыкнуть и выработать подходящий режим.

Но да, по-моему, у меня будет два выходных, и я проведу их здесь, на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить (смеется).

Меня не будет на пляже Бондай (улыбается).

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10 комментариев
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Там позже и обнаружат тело Хуби, закопанное в песке
+4
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+4
Ответ MosesPray
Я понимаю, что она нерусская, но сайт то русский переводчик мог бы не полениться; у слова сталкер есть перевод, блин...
так этож тот самый, Тарковского
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Не переоценивай себя, сталкерить ее будут, ага🤣
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да ладно не ври, прибила где-нибудь в углу своего бесхребетного "партнёра" Хуркача,мы это одобряем))) 😆😆😆
+1
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0
Я понимаю, что она нерусская, но сайт то русский переводчик мог бы не полениться; у слова сталкер есть перевод, блин...
+1
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Игорёк, наверное, уже билеты купил и бинокль
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Местные поклонники не иначе.
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Ответ Syndycate
Не переоценивай себя, сталкерить ее будут, ага🤣
Это то самое, которого не было в СССР?
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Ответ MosesPray
Я понимаю, что она нерусская, но сайт то русский переводчик мог бы не полениться; у слова сталкер есть перевод, блин...
И он...какой?
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