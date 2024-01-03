Ига Швентек: «У меня теперь больше навыков для игры на быстром харде»

рассказала, как успехи на влияют на настрой на . Она начала сезон с двух побед над соперницами из топ-15.

«Я чувствую, что играю хорошо и что прогрессирую по сравнению с прошлым годом. Я ощущаю, что у меня больше навыков для игры на этом быстром харде.

Я чувствую, что действительно могу быть в хорошем состоянии физически и морально. Я просто пользуюсь этим на корте. Очевидно, что каждый турнир – это отдельная история. «Большой шлем» – это всегда немного сложнее, там больше давления. Я просто думаю о том, чтобы хорошо завершить этот турнир, и посмотрим, что произойдет в Мельбурне».