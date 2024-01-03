Ига Швентек: «У меня теперь больше навыков для игры на быстром харде»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек United Cup Теннис

Ига Швентек рассказала, как успехи на United Cup влияют на настрой на Australian Open. Она начала сезон с двух побед над соперницами из топ-15.

«Я чувствую, что играю хорошо и что прогрессирую по сравнению с прошлым годом. Я ощущаю, что у меня больше навыков для игры на этом быстром харде.

Я чувствую, что действительно могу быть в хорошем состоянии физически и морально. Я просто пользуюсь этим на корте. Очевидно, что каждый турнир – это отдельная история. «Большой шлем» – это всегда немного сложнее, там больше давления. Я просто думаю о том, чтобы хорошо завершить этот турнир, и посмотрим, что произойдет в Мельбурне».

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