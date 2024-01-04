Гарсия о трехсетовой победе над 544-й ракеткой мира: «Это всего лишь третий матч в сезоне, а я уже устала»

Каролин Гарсия прокомментировала победу над Мален Хельго в 1/4 финала United Cup.

Она обыграла 544-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:7(6), 7:6(5), а Франция победила Норвегию в решающем миксте.

«Это так здорово. У нас индивидуальный вид спорта, но несколько раз в году у нас есть возможность играть за сборную. Мы далеко от дома, но видим здесь много французских болельщиков. Приятно, что нас так поддерживают – это отличительная черта United Cup.

У меня был тяжелый одиночный матч, потому что я не знала свою соперницу. Она очень здорово играла, поэтому эмоции зашкаливали. Но в итоге я смогла довести матч до победы.

Это всего лишь третий матч в сезоне, а я уже устала».

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