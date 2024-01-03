Ник Кириос: «Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему»

Теги Новак Джокович травмы ATP Ник Кириос United Cup Теннис

Ник Кириос отреагировал на травму запястья у Новака Джоковича.

Вчера и сегодня серб вызывал на корт физиотерапевта.

«Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают», – твитнул австралиец.

Позже он написал еще два твита.

«Окей, нубы, которые считают, что я умаляю заслугу Алекса, непроходимые тупицы. Демон – офигенный игрок, и всех его успехи заслужены».

«А люди, которые думают, что мячей недостаточно, чтобы привести к травме спортсмена, картошки. Нагрузка на локоть и запястье игрока на протяжении интенсивного сезона просто огромна».

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5 комментариев
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уже год прошел, а проблема никуда не делась, мда
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и ору, как он эксплуатирует картошку😂
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Ответ Hardy
и ору, как он эксплуатирует картошку😂
Аза и Саба облизнулись))
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