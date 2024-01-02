Джокович о повреждении запястья: «Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и хорошо сыграть»

Теги Новак Джокович ATP United Cup Теннис

Новак Джокович оценил, насколько серьезно его повреждение правого запястья.

Он начал испытывать дискомфорт сегодня во время тренировки на United Cup.

После этого серб выиграл одиночный матч у Иржи Лехечки, а в миксте его заменил Хамад Медьедович.

– Как ваше запястье? Может ли проблема оказаться серьезной и помешать в дальнейшем?

– Надеюсь, что нет, но действительно, так случилось на сегодняшней тренировке перед матчем. В принципе, мне постоянно оказывали помощь, до, во время и после матча, я старался сделать все возможное, чтобы решить проблему.

Я не первый раз столкнулся с подобной ситуацией на таком высоком уровне профессионального тенниса. Я знаю, что в профессиональном спорте такое случается. Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и хорошо сыграть. И, хотя я, возможно, чувствовал себя не на все 100%, я все равно смог доиграть.

Надеюсь, у меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться к завтрашнему матчу с Австралией. Он запланирован во второй половине дня, так что у нас будет больше времени.

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10 комментариев
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На самом деле поверить в то, что травма серьезная мог только человек, который смотрит теннис пару месяцев)
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+5
Новаче, держись, нужно без всяких травм подходить к ао.
А то против Рафы то один сломанный, то другой в противоположном матче травму получает, опять агент666 со своей магией.
Держать АО от нечистивости!
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+3
Лед с ромом помогает!
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Даже если ты выйдешь в гипсе и с палочкой у тебя всё равно будут отличные шансы победить кого угодно из этих….
+1
-1
0
Ответ Nikolay Stavrogin
Новаче, держись, нужно без всяких травм подходить к ао. А то против Рафы то один сломанный, то другой в противоположном матче травму получает, опять агент666 со своей магией. Держать АО от нечистивости!
/ то один сломанный /

ты про кого?
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Ответ Радость Ди Мария
/ то один сломанный / ты про кого?
Тим с таким бх и менталкой. Одна серьезная травма и конец карьеры. Тень Тима играет уже 3 года. А тут на контрасте Рафа с двухсотой серьёзной травмой, снова и снова возвращается как новенький, как будто одалживая что-то, в духе Фауста
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Ответ Nikolay Stavrogin
Тим с таким бх и менталкой. Одна серьезная травма и конец карьеры. Тень Тима играет уже 3 года. А тут на контрасте Рафа с двухсотой серьёзной травмой, снова и снова возвращается как новенький, как будто одалживая что-то, в духе Фауста
Ну если Тим никакой, то и Рафус на его фоне как бог.
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