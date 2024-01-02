Джокович о повреждении запястья: «Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и хорошо сыграть»

Новак Джокович оценил, насколько серьезно его повреждение правого запястья.

Он начал испытывать дискомфорт сегодня во время тренировки на United Cup.

После этого серб выиграл одиночный матч у Иржи Лехечки, а в миксте его заменил Хамад Медьедович.

– Как ваше запястье? Может ли проблема оказаться серьезной и помешать в дальнейшем?

– Надеюсь, что нет, но действительно, так случилось на сегодняшней тренировке перед матчем. В принципе, мне постоянно оказывали помощь, до, во время и после матча, я старался сделать все возможное, чтобы решить проблему.

Я не первый раз столкнулся с подобной ситуацией на таком высоком уровне профессионального тенниса. Я знаю, что в профессиональном спорте такое случается. Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и хорошо сыграть. И, хотя я, возможно, чувствовал себя не на все 100%, я все равно смог доиграть.

Надеюсь, у меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться к завтрашнему матчу с Австралией. Он запланирован во второй половине дня, так что у нас будет больше времени.

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