Джокович о запястье в матче с де Минауром: «Чем больше играю, тем сильнее болит»
Новак Джокович испытывал проблемы с правым запястьем в четвертьфинале United Cup против Алекса де Минаура. Серб уступил 4:6, 4:6.
В концовке первого сета он вызвал на корт физиотерапевта и сказал ему: «Чем больше играю, тем сильнее болит».
Проблемы с запястьем возникли у Джоковича на вчерашней тренировке. После этого он обыграл Иржи Лехечку, но в перерыве между вторым и третьим сетами тоже вызывал на корт физио.
На АО вообще скажет, что руку не чувствует и, при этом, не отдаст ни сета