Джокович о запястье в матче с де Минауром: «Чем больше играю, тем сильнее болит»

испытывал проблемы с правым запястьем в четвертьфинале против Алекса де Минаура. Серб уступил 4:6, 4:6.

В концовке первого сета он вызвал на корт физиотерапевта и сказал ему: «Чем больше играю, тем сильнее болит».

Проблемы с запястьем возникли у Джоковича на вчерашней тренировке. После этого он обыграл Иржи Лехечку, но в перерыве между вторым и третьим сетами тоже вызывал на корт физио.

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