Джокович о запястье в матче с де Минауром: «Чем больше играю, тем сильнее болит»

Теги Новак Джокович травмы ATP United Cup Теннис

Новак Джокович испытывал проблемы с правым запястьем в четвертьфинале United Cup против Алекса де Минаура. Серб уступил 4:6, 4:6.

В концовке первого сета он вызвал на корт физиотерапевта и сказал ему: «Чем больше играю, тем сильнее болит».

Проблемы с запястьем возникли у Джоковича на вчерашней тренировке. После этого он обыграл Иржи Лехечку, но в перерыве между вторым и третьим сетами тоже вызывал на корт физио.

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9 комментариев
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У Джоковича в Австралии каждый год что-то болит, но он выигрывает АО.
+10
-1
+9
Значит уже можно поздравлять с победой на АО.
+11
-5
+6
Неужели кто-то на это ведётся?
На АО вообще скажет, что руку не чувствует и, при этом, не отдаст ни сета
+3
-2
+1
Назревает новый перформанс с очередным превозмоганием. Ждем акробата весь обмотанного бинтом в первом раунде АО, как главного героя фильма "Мумия 3"
+6
-6
0
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