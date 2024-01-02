Надаль о словах Джоковича, что испанец запугивал его своим поведением в раздевалке: «У меня никогда не было такого намерения. Я так готовлюсь перед выходом на корт»

Рафаэль Надаль отреагировал на слова Новака Джоковича о поведении в раздевалке.

Джоковича «бесило», когда в раздевалке «Ролан Гаррос» испанец прыгал, бегал спринты и громко слушал музыку в наушниках: «На ранних этапах карьеры я не понимал, что все это часть сценария».

– Джокович сказал, что вы запугивали его в раздевалке тем, что бегали, прыгали и громко дышали рядом с ним.

– Никогда, никогда, никогда у меня не было такого намерения. Я так разминаюсь, стараюсь подготовиться и настроиться перед выходом на корт, тренируюсь – и ничего больше. Если честно, я не слышал, что он сказал.

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