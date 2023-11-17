Джокович о том, что Надаль анонсировал возвращение в 2024-м: «Он настоящий боец. Человек, который никогда не сдается»

Новак Джокович считает возвращение Рафаэля Надаля хорошей новостью для тенниса.

– Вчера Рафа Надаль объявил, что он уверен, что будет играть в следующем году. Как вы к этому относитесь? Как относитесь к тому, что, возможно, еще раз встретитесь с одним из своих главных соперников?

– Думаю, для спорта было бы здорово, если бы мы с Надалем сыграли минимум еще раз. По количеству проведенных матчей это крупнейшее соперничество в истории этого спорта. Надеюсь, это произойдет. (Это справедливо только для мужского тенниса: Джокович и Надаль сыграли друг с другом 59 раз, Мартина Навратилова и Крис Эверт – 80 раз – Sports.ru)

Он настоящий боец. Он человек, который никогда не сдается. Несмотря на все травмы, которые у него были, он продолжает идти вперед. Это, безусловно, заслуживает уважения и восхищения им и его духом.

Несомненно, его возвращение – это потрясающая новость для теннисного мира.

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