Джокович о том, что Надаль анонсировал возвращение в 2024-м: «Он настоящий боец. Человек, который никогда не сдается»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович считает возвращение Рафаэля Надаля хорошей новостью для тенниса.

– Вчера Рафа Надаль объявил, что он уверен, что будет играть в следующем году. Как вы к этому относитесь? Как относитесь к тому, что, возможно, еще раз встретитесь с одним из своих главных соперников?

– Думаю, для спорта было бы здорово, если бы мы с Надалем сыграли минимум еще раз. По количеству проведенных матчей это крупнейшее соперничество в истории этого спорта. Надеюсь, это произойдет. (Это справедливо только для мужского тенниса: Джокович и Надаль сыграли друг с другом 59 раз, Мартина Навратилова и Крис Эверт – 80 раз – Sports.ru)

Он настоящий боец. Он человек, который никогда не сдается. Несмотря на все травмы, которые у него были, он продолжает идти вперед. Это, безусловно, заслуживает уважения и восхищения им и его духом.

Несомненно, его возвращение – это потрясающая новость для теннисного мира.

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5 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Будет символично, если 60й раз будет на ао. Получается 2 действующих непобежденных чемпиона ао. Супер вывеска для 3го круга.
На грунте уже наигрались. В туре, где больше 2/3 хард смешно конечно выглядит, что на грунте сыграли на один матч больше , чем на харде...))
На ао всего 2 раза, на рг Десять))
Создаётся определенное впечатление)
+7
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laziofan
Надеюсь на финал РГ-24 Рафа-Новак🙌
+2
-1
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Генадий Адамов
Ответ laziofan
Надеюсь на финал РГ-24 Рафа-Новак🙌
чем черт не шутит
0
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Генадий Адамов
Ответ Великий Алонсо
Последние потуги Рафы в надежде догнать Джоковича, но увы, это нереально для пожилого попочёса.
🤣🤣🤣попачес😇🤣🤣🤣лучше и не скажешь
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