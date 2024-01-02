Циципас о состоянии спины: «Сегодня чувствовал себя прекрасно. С большой вероятностью завтра сыграю и в одиночке, и в паре»

Теги ATP Стефанос Циципас United Cup Теннис

Стефанос Циципас оценил свое физическое состояние.

Циципаса беспокоили проблемы со спиной. Сегодня его заменили в одиночке United Cup, но он вышел в миксте. Греция проиграла Чили с общим счетом 1:2.

– Сейчас мне гораздо лучше, чем месяц назад. Я не был на 100% уверен, что получится сыграть на United Cup. Я не задумывался об этом, когда планировал возвращение. В конце года у меня был тяжелый период. Дела шли не очень хорошо.

Сегодня я чувствовал себя прекрасно. По ходу матч был один момент, когда я что-то ощутил. Но, думаю, не стоит сильно переживать по этому поводу. Это не самая серьезная проблема.

– С учетом того, как вы чувствуете себя после сегодняшнего матча, есть вероятность, что завтра вы сыграете в одиночке или в миксте?

– Да, с большой вероятностью я буду и там, и там.

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1 комментарий
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Видели, угу.... 😴😴😴
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