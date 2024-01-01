Рууд о видео, где его сестра и кузина идут в подтрибунке модельной походкой: «Это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят»

Теги видео ATP Каспер Рууд United Cup Теннис

Каспер Рууд прокомментировал видео из подтрибунки с его сестрой и кузиной.

Сестра Рууда Шарлотта и кузина Жозефина попали в кадр на стадионе в Сиднее, где сборная Норвегии играет на United Cup.

Девушки делали вид, что идут по подиуму, не зная, что в коридоре есть камера. В итоге они все же заметили, что их снимают.

«Обычно они не слишком стесняются перед камерой. Им нравится приходить на турниры, сидеть в ложе. Это их любимое занятие. Они были с нами на корте.

Им не свойственно делать такие вещи. Думаю, им было немного неловко. Я их видел. Они засмущались и покраснели.

Для них это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят.

Мои сестра и кузина не играют на турнире, но много тренируются. Осенью они обе собираются поступать в колледж. Для них это был последний шанс поехать в Австралию. Сейчас они здесь и потом поедут в Мельбурн».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милые девчонки, ничего неприличного не сделали.
+14
-3
+11
Как-то всё больше верится, что этот мир катится в пропасть)
Как такое возможно чтобы люди в 2024 году ОПРАВДЫВАЛИСЬ за то, что их родственники из числа девушек и просто дурачась прошли на камерах карикатурно пародируя модельную походку, как на подиумах?)

Они ж блин не тверк там бахнули.
+15
-4
+11
Как говорит моя мама, "выбражают". Для молодых людей, тем более девчонок это абсолютно нормальное поведение, нечего стесняться.
+10
-1
+9
Такие милахи. Это их только красит. Ничего плохого не увидел. Зачем вообще оправдываться?
+5
0
+5
Ответ Jefri AG
Так оправдывается как будто они приняли участие в голой вечеринке Ивлеевой)
в церковь с непокрытой головой зашли
+6
-1
+5
Так оправдывается как будто они приняли участие в голой вечеринке Ивлеевой)
+11
-7
+4
Ответ Ivan Stasuk
Комментарий удален пользователем
Ну можно оценить качество актёрской игры, например. Мне кажется, походка, как и смущение, вышли весьма непринужденно и естественно.
+3
0
+3
в чём проблема, p.s. с веток футбола первый раз зашёл на теннис
+1
0
+1
Забавно😂😂
+1
0
+1
Ответ Илья Сутурин
в чём проблема, p.s. с веток футбола первый раз зашёл на теннис
Хз, может типа фишка в том, что теннис считается типа немного элитарным видом спорта с налётом аристократизма (немало лет так и было в принципе, типа высокий порог входа, спорт не для всех....не футбик, короч) и чувак-теннисист закомплексовал что его родственницы слишком развязно вели себя на камеру. Не пристало так делать.

Но в любом случае бред, так рефлексовать из-за милого дурачества. Подумаешь спародировали походку по подиуму.
Хорошо хоть от родства не отказался из-за этого)
+2
-1
+1
Girls will be girls 💗
+3
-3
0
По стопам Курниковой
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Девчонки - смешульки)) не за что тут извиняться
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Хз, может типа фишка в том, что теннис считается типа немного элитарным видом спорта с налётом аристократизма (немало лет так и было в принципе, типа высокий порог входа, спорт не для всех....не футбик, короч) и чувак-теннисист закомплексовал что его родственницы слишком развязно вели себя на камеру. Не пристало так делать. Но в любом случае бред, так рефлексовать из-за милого дурачества. Подумаешь спародировали походку по подиуму. Хорошо хоть от родства не отказался из-за этого)
спасибо, исчерпывающий ответ👍
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
Как-то всё больше верится, что этот мир катится в пропасть) Как такое возможно чтобы люди в 2024 году ОПРАВДЫВАЛИСЬ за то, что их родственники из числа девушек и просто дурачась прошли на камерах карикатурно пародируя модельную походку, как на подиумах?) Они ж блин не тверк там бахнули.
Если в 2024-м, то, может, побоялись, что манекенщицы увидят, оскорбятся и что-нибудь куда-нибудь заявят...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий