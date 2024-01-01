Рууд о видео, где его сестра и кузина идут в подтрибунке модельной походкой: «Это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят»
Каспер Рууд прокомментировал видео из подтрибунки с его сестрой и кузиной.
Сестра Рууда Шарлотта и кузина Жозефина попали в кадр на стадионе в Сиднее, где сборная Норвегии играет на United Cup.
Девушки делали вид, что идут по подиуму, не зная, что в коридоре есть камера. В итоге они все же заметили, что их снимают.
«Обычно они не слишком стесняются перед камерой. Им нравится приходить на турниры, сидеть в ложе. Это их любимое занятие. Они были с нами на корте.
Им не свойственно делать такие вещи. Думаю, им было немного неловко. Я их видел. Они засмущались и покраснели.
Для них это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят.
Мои сестра и кузина не играют на турнире, но много тренируются. Осенью они обе собираются поступать в колледж. Для них это был последний шанс поехать в Австралию. Сейчас они здесь и потом поедут в Мельбурн».
Как такое возможно чтобы люди в 2024 году ОПРАВДЫВАЛИСЬ за то, что их родственники из числа девушек и просто дурачась прошли на камерах карикатурно пародируя модельную походку, как на подиумах?)
Они ж блин не тверк там бахнули.
Но в любом случае бред, так рефлексовать из-за милого дурачества. Подумаешь спародировали походку по подиуму.
Хорошо хоть от родства не отказался из-за этого)