Рууд о видео, где его сестра и кузина идут в подтрибунке модельной походкой: «Это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят»

Каспер Рууд прокомментировал видео из подтрибунки с его сестрой и кузиной.

Сестра Рууда Шарлотта и кузина Жозефина попали в кадр на стадионе в Сиднее, где сборная Норвегии играет на United Cup.

Девушки делали вид, что идут по подиуму, не зная, что в коридоре есть камера. В итоге они все же заметили, что их снимают.

«Обычно они не слишком стесняются перед камерой. Им нравится приходить на турниры, сидеть в ложе. Это их любимое занятие. Они были с нами на корте.

Им не свойственно делать такие вещи. Думаю, им было немного неловко. Я их видел. Они засмущались и покраснели.

Для них это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят.

Мои сестра и кузина не играют на турнире, но много тренируются. Осенью они обе собираются поступать в колледж. Для них это был последний шанс поехать в Австралию. Сейчас они здесь и потом поедут в Мельбурн».

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