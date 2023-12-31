Джокович о первой победе в сезоне: «Когда больше месяца не играл официальных матчей, нужно немного времени, чтобы разогнаться»

Теги Новак Джокович ATP Чжичжэнь Чжан United Cup Теннис

Новак Джокович оценил свою игру в первом матче сезона.

Сегодня на United Cup он обыграл Чжичжэня Чжана – 6:3, 6:2.

«Я не сразу нашел игру, первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально. Когда ты больше месяца не играл официальных матчей, разумеется, нужно немного времени, чтобы разогнаться, а он хорошо подавал.

Думаю, я тоже отлично справился с подачей. Каждый раз, когда мне нужно было справиться с трудной ситуацией при счете 15:15 или 30:30 мне удавалось хорошо подать».

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2 комментария
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С почином, Новак💪👍‼️
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Поздравляю всех поклонников Новаче с наступающим на пятки 2024 новым годом. Желаю нахождений новых энергий. Джкович https://stihi.ru/2018/07/14/360
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