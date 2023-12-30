Циньвэнь Чжэн – Джоковичу: «Пожалуйста, не уходи, у меня еще нет твоего автографа»

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Первая ракетка мира Новак Джокович ворвался на пресс-конференцию сборной Китая перед матчем с Сербией на United Cup.

Джокович заглянул в комнату для пресс-конференций, когда услышал знакомые слова на китайском. Он сказал по-китайски: «Привет, спасибо». Больше всего появлению серба обрадовалась Циньвэнь Чжэн, которая крикнула ему вслед: «Кумир»! Потом она добавила: «Пожалуйста, не уходи, у меня еще нет твоего автографа».

Китай сыграет с Сербией завтра, 31 декабря.

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