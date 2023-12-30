Джокович о том, на сколько выложится на United Cup: «У меня в голове только одна цифра – всегда 100%»

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Новак Джокович ответил, на сколько процентов готов выложиться на United Cup.

«У меня в голове только одна цифра – всегда 100%. Когда я выхожу на корт, я не провожу расчеты касательно уровня или категории турнира – особенно, когда играю за страну.

Я никогда так не делал и никогда не буду так делать – независимо от возраста или состояния. Я бы не приехал, если бы не был готов и выкладывать в одиночке и, возможно, миксте.

Я надеюсь приносить своей стране хотя бы по одной победе».

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