Медведев о том, что Рублев стал крестным отцом его дочери: «Решение далось мне легко. Андрей дарит крестнице много положительных впечатлений»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рад дружбе с Андреем Рублевым.

«С Андреем у нас прекрасные отношения, и даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Да, мы соперники, но это только на один матч. Ничто и никто не сможет разлучить нас: мы очень близки, у нас много общих интересов. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко – сплошные перелеты.

Андрей очень добрый и религиозный, поэтому решение сделать его крестным отцом своей дочери далось мне легко. У меня такое ощущение, что, когда ты ребенок, большую часть времени ты получаешь только положительные впечатления, и Андрей дарит своей крестнице много именно таких моментов.

Наша дружба крепчает с каждым годом, мы знаем, что можем положиться друг на друга», – сказал Медведев в разговоре с журналом Men Today.

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