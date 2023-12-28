Джокович о том, считает ли себя величайшим: «Есть три варианта ответа»

Серб Новак Джокович ответил, считает ли себя величайшим теннисистом в истории.

«На этот вопрос есть три варианта ответа.

Первый: я – лучший. Если мы будем считать так, кто-то обязательно скажет: «Он высокомерный и не уважает других».

Второй ответ: я не считаю себя величайшим, демонстрируя максимальную скромность. Это вполне возможно.

И, наконец, третий: я тот, кто я есть, и горжусь тем, чего достиг. При этом я уважаю предыдущие эпохи и все мнения и споры о величайшем игроке оставлю другим. Это и есть мой ответ».

Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

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