Джокович о том, считает ли себя величайшим: «Есть три варианта ответа»

Теги Новак Джокович ATP GOAT Теннис

Серб Новак Джокович ответил, считает ли себя величайшим теннисистом в истории.

«На этот вопрос есть три варианта ответа.

Первый: я – лучший. Если мы будем считать так, кто-то обязательно скажет: «Он высокомерный и не уважает других».

Второй ответ: я не считаю себя величайшим, демонстрируя максимальную скромность. Это вполне возможно.

И, наконец, третий: я тот, кто я есть, и горжусь тем, чего достиг. При этом я уважаю предыдущие эпохи и все мнения и споры о величайшем игроке оставлю другим. Это и есть мой ответ».

Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Stas Salesov
Там инфа всплыла от The Athletic, как я и предполагал, Джокович поддерживает разрушение тура ATP в пользу "супер тура" саудитов
Думаю Джоковичу вообще без разницы, он через пару лет уже уйдет, голову включай немного)
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Разумеется, потому он еще хочет, чтобы его "профсоюз" имел место в руководящем совете этого потенциального образования, представляя интереса играющих там игроков))
И претензия в чём?)
+2
-1
+1
Ответ Stas Salesov
В том, что это нож в спину Гауденци и угроза существованию ATP (да и WTA заодно)
Так что из этого тебя не устраивает и почему?)
+2
-1
+1
Да, конечно и разумеется)
+2
-2
0
На данный момент это аксиома!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий