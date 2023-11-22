Срджан Джокович о рекордах сына: «Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях»

Теги Новак Джокович ATP рекорды GOAT Теннис

Срджан Джокович прокомментировал то, что Новак первым в истории провел 400 недель на первой строчке рейтинга.

«Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях. И, конечно, всех это раздражает, поэтому они не могут признать, что он лучший.

Например, Федерер много лет был лучшим с 310 неделями на первой строчке. Когда Новак побил этот рекорд, они немедленно переобулись и сказали: «У Граф 370 с чем-то недель в качестве №1». Когда он обогнал Граф, они придумали, что у кого-то до Открытой эры было около 500 недель на первом месте.

Вы хотите, чтобы он и этот рекорд побил? Что ж, он это сделает».

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9 комментариев

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S.Graf
А ещё Срджан как-то сказал, что его сын выиграет 10 Уимблдонов.
Папу надо слушать.
Айде Nо1е, айде!
))))
+10
-2
+8
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ugmyanswer
Император👑
Куры преклоните колено
секты преклоните колено
+7
-2
+5
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Ночная Фурия
Тот нечастый случай, когда Срджан прав 146%
+7
-3
+4
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миролюбивый
Все правильно сказал Срджан. Подгорает у западников, прям полыхает, при сочетании слов "Величайший Джокович". )))
+3
-1
+2
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Евгений Фабиянчук
у Йенсыча какое-то нездоровое увлечение трансформерами))
+2
0
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Istianoff
Помню как здесь смеялись над словами папы Джока, когда он говорил, что сын побъет все рекорды) Что с лицом хейтеры?)))
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Istianoff
Ответ Евгений Фабиянчук
у Йенсыча какое-то нездоровое увлечение трансформерами))
У Ганса судьба сломана, не смейся над ним.
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