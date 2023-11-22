Срджан Джокович о рекордах сына: «Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях»

Срджан Джокович прокомментировал то, что Новак первым в истории провел 400 недель на первой строчке рейтинга.

«Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях. И, конечно, всех это раздражает, поэтому они не могут признать, что он лучший.

Например, Федерер много лет был лучшим с 310 неделями на первой строчке. Когда Новак побил этот рекорд, они немедленно переобулись и сказали: «У Граф 370 с чем-то недель в качестве №1». Когда он обогнал Граф, они придумали, что у кого-то до Открытой эры было около 500 недель на первом месте.

Вы хотите, чтобы он и этот рекорд побил? Что ж, он это сделает».

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