Срджан Джокович о рекордах сына: «Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях»
Срджан Джокович прокомментировал то, что Новак первым в истории провел 400 недель на первой строчке рейтинга.
«Последние 15 лет он был лучшим в мире во всех возможных категориях. И, конечно, всех это раздражает, поэтому они не могут признать, что он лучший.
Например, Федерер много лет был лучшим с 310 неделями на первой строчке. Когда Новак побил этот рекорд, они немедленно переобулись и сказали: «У Граф 370 с чем-то недель в качестве №1». Когда он обогнал Граф, они придумали, что у кого-то до Открытой эры было около 500 недель на первом месте.
Вы хотите, чтобы он и этот рекорд побил? Что ж, он это сделает».
Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Папу надо слушать.
Айде Nо1е, айде!
))))
Куры преклоните колено
секты преклоните колено