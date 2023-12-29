Баутиста-Агут, выпавший из топ-50: «Главная цель на следующий год – вернуться в число сеяных»
Роберто Баутиста-Агут поделился целями и настроем на 2024 год.
В середине прошлого сезона он пропустил около трех месяцев из-за перелома ноги.
– Вы выпали из топ-50 и больше не будете сеяным. Это сильно на вас скажется?
– Это многое меняет, потому что бывают турниры, на которых ты хорошо играешь, но попадается сложный соперник, можно выиграть или проиграть, но в итоге уехать с ощущением, что провел не самый лучший турнир. С этим придется справляться. Надеюсь, я вернусь в число сеяных. Вот моя главная цель на следующий год.
– Что мотивирует вас тренироваться каждый день в 35 лет при всем, чего вы уже добились?
– Мне нравится играть в теннис. Я каждый день встаю на тренировку с энтузиазмом и хочу прогрессировать. За столько лет в этом спорте я накопил опыт и знания, и, когда я начинаю над чем-то работать, я вижу, что прибавляю. Вот что меня цепляет, я на это подсел.
– Вы всегда удачно начинаете сезон. Оптимистично настроены на старт 2024-го?
– Дело в том, что мне очень нравится играть в туре, и обычно я заканчиваю предсезонку с хорошим настроением. Хотя я понимаю, что без попадания в посев будет сложнее, чем в предыдущие годы. Нужно сохранять спокойствие, доверять процессу и осознавать, что впереди сложные недели. Нужно быть терпеливым и уверенным в своем уровне. В конце года рейтинг обычно справедливый.
– Ваша цель – закончить год в топ-30?
– Да-да, именно так.