Баутиста-Агут, выпавший из топ-50: «Главная цель на следующий год – вернуться в число сеяных»

Роберто Баутиста-Агут поделился целями и настроем на 2024 год.

В середине прошлого сезона он пропустил около трех месяцев из-за перелома ноги.

– Вы выпали из топ-50 и больше не будете сеяным. Это сильно на вас скажется?

– Это многое меняет, потому что бывают турниры, на которых ты хорошо играешь, но попадается сложный соперник, можно выиграть или проиграть, но в итоге уехать с ощущением, что провел не самый лучший турнир. С этим придется справляться. Надеюсь, я вернусь в число сеяных. Вот моя главная цель на следующий год.

– Что мотивирует вас тренироваться каждый день в 35 лет при всем, чего вы уже добились?

– Мне нравится играть в теннис. Я каждый день встаю на тренировку с энтузиазмом и хочу прогрессировать. За столько лет в этом спорте я накопил опыт и знания, и, когда я начинаю над чем-то работать, я вижу, что прибавляю. Вот что меня цепляет, я на это подсел.

– Вы всегда удачно начинаете сезон. Оптимистично настроены на старт 2024-го?

– Дело в том, что мне очень нравится играть в туре, и обычно я заканчиваю предсезонку с хорошим настроением. Хотя я понимаю, что без попадания в посев будет сложнее, чем в предыдущие годы. Нужно сохранять спокойствие, доверять процессу и осознавать, что впереди сложные недели. Нужно быть терпеливым и уверенным в своем уровне. В конце года рейтинг обычно справедливый.

– Ваша цель – закончить год в топ-30?

– Да-да, именно так.

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