Баутиста-Агут, сломавший ногу, катаясь на лошади: «К счастью, я уже на 100% здоров. Я езжу верхом с 10 лет, и до недавних пор со мной ничего не случалось»

Роберто Баутиста-Агут рассказал об увлечении лошадьми.

В этом году из-за травмы, полученной на конюшне, испанец пропустил почти три месяца.

– Это один самых сложных сезонов в вашей карьере?

– Да, несомненно, самый сложный и ужасный сезон. Я получил не рядовую травму. Перелом – это серьезно. К счастью, я уже на 100% здоров, но людям с подобными травмами требуется много времени на восстановление.

– Что произошло?

– Я сломал малоберцовую кость. Я ехал на лошади, она оступилась и упала мне на левую ногу. Я вовремя сгруппировался, но не успел убрать ступню, и ее придавило весом лошади. Кроме того, мы ехали быстро, поэтому удар получился еще сильнее.

– Вы считаете, что вам повезло?

– Да, можно было сломать ногу так, что пришлось бы делать операцию и выпасть из тура больше чем на полгода.

– Вы перестали ездить верхом?

– Я нечасто бываю в Кастельоне, но я без проблем вернулся к верховой езде. Я всегда с уважением относился к лошадям, но я их не боюсь. Я езжу верхом с 10 лет, и до недавних пор со мной ничего не случалось.

– Как идут дела у вашей конюшни?

– У меня 10 лошадей, и они моя страсть, так я переключаюсь, я люблю их и не могу бросить это дело. С этим миром я буду связан всю жизнь. Постепенно у них появляются жеребята. Мы развиваемся медленно и осторожно. На животных, которые рождаются у нас, стоит мое тавро.

– Кто-нибудь из них участвует в соревнованиях?

– Я хотел, чтобы они участвовали в чемпионатах по выездке или выставках, но в итоге не получилось. Я уделяю им столько внимания, но, играя в теннис, не хочу отвлекаться ни на секунду. В будущем у меня еще будет время возить животных на соревнования.

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