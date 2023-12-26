Медведев стал теннисистом года в России, Звонарева – теннисисткой года

Теги Вера Звонарева ФТР Анастасия Павлюченкова ATP WTA Даниил Медведев Мирра Андреева Ярослав Демин Теннис

В Москве прошла церемония вручения премии «Русский кубок», на которой отметили результаты российских игроков в сезоне-2023.

Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года.

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4 комментария
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Ответ Михаил Винник
Звонарева 🤔 я честно не особо слежу за теннисом , но чет я вообще не припомню каких-то более менее достойных результатов у Веры в этом году...
Вера и Пеппи немецкий чулок феерили в паре
Вера заслужила как никто.
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Ответ Михаил Винник
Звонарева 🤔 я честно не особо слежу за теннисом , но чет я вообще не припомню каких-то более менее достойных результатов у Веры в этом году...
Ну это нынешняя проблема нашего женского тенниса, просто некого отметить в этом году, что пришлось парницу Звонареву, хотя по факту заслужила, финал US Open и итоговый взяла в паре
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