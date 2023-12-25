Медведев о целях на 2024-й: «Хочу провести свой лучший сезон»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о целях на сезон-2024.

«У меня большие цели на следующий сезон. Я очень хорошо провел 2023-й – особенно начало. Но не смог удержать ход. По ходу сезона были моменты, когда я психологически просаживался или недостаточно хорошо готовился.

Так что моя цель на сезон – так же хорошо стартовать и удержать этот уровень на протяжении всего года. Мы с командой стараемся над этим работать.

Я хочу сразу же на Australian Open показать свой лучший уровень и провести лучший сезон».

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4 комментария
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Если лучший сезон - значит один Шлем нужен точно
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Удачи!
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Успехов Медведу!
Давай-давай, Даня!
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😮
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