Медведев о возвращении Надаля: «Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком»

Даниил Медведев прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» вернется в тур после травмы, из-за которой не играл почти год.

«Соперничество с для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком (испанцу он уступает 1:5, а – 5:10 – Sports.ru). Но у нас были упорные матчи, которые я мог бы выиграть (на итоговом-2019 Медведев проиграл с 5:1 в решающем сете, а в финале Australian Open-2022 – с 2:0 по партиям – Sports.ru). Так что для меня возможная встреча с ним будет отличной проверкой.

Я не знаю, в какой он сейчас форме – никто не знает. Не знаю, как он со всем справится. Но судя по тому, что я видел, с ним все в порядке, и это прекрасно для тенниса».

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