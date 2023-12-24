Медведев о возвращении Надаля: «Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком»

Теги Рафаэль Надаль ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» вернется в тур после травмы, из-за которой не играл почти год.

«Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком (испанцу он уступает 1:5, а Джоковичу – 5:10 – Sports.ru). Но у нас были упорные матчи, которые я мог бы выиграть (на итоговом-2019 Медведев проиграл с 5:1 в решающем сете, а в финале Australian Open-2022 – с 2:0 по партиям – Sports.ru). Так что для меня возможная встреча с ним будет отличной проверкой.

Я не знаю, в какой он сейчас форме – никто не знает. Не знаю, как он со всем справится. Но судя по тому, что я видел, с ним все в порядке, и это прекрасно для тенниса».

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4 комментария
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Наш Даня даже старому грунтовику Надалю 30+ 1:5 уступает в личных встречах, и это ещё все игры были на харде, представьте насколько тотальная разница в классе между ними 🙈
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Ответ Великий Алонсо
Наш Даня даже старому грунтовику Надалю 30+ 1:5 уступает в личных встречах, и это ещё все игры были на харде, представьте насколько тотальная разница в классе между ними 🙈
Не представляю, что бы Рафик сделал с данькой, сыграй они на РГ. Наверное гейма 2-3 кинул бы с барского плеча. Ну 4 максимум.
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Ответ Добрый Андрей
Ну давайте будем честны, Надаль был на пике во всех их личных встречах. Недаром две встречи были в финале ТБШ. А кто ещё может выиграть пикового Надаля, даже 30+? Джокович и Федерер, всё. Может Алькарас, но и то, сомневаюсь.
Так Даня тоже был на пике в финале большого шлема, иначе были может, просто Даня не развивается с возрастом, вначале он был неудобен и Рафе и Новаку
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