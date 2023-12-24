Даниил Медведев: «Доказал себе на 100%, что могу хорошо играть на грунте, но мне всю карьеру было тяжело менять покрытия»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал прогресс на грунте.

«Хотя я и доказал себе на 100%, что могу хорошо играть на грунте, мне всю карьеру было тяжело менять покрытия.

А в новом сезоне у нас будет хард, потом грунт, потом трава, потом грунт, потом хард. Так что будет тяжело. Календарь непростой, но он для всех одинаковый».

Медведев провел лучший сезон в карьере – пять личных рекордов, прорыв на грунте

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1 комментарий
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Значит, на ОИ собирается🤔
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