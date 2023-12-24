Даниил Медведев: «Доказал себе на 100%, что могу хорошо играть на грунте, но мне всю карьеру было тяжело менять покрытия»
Даниил Медведев прокомментировал прогресс на грунте.
«Хотя я и доказал себе на 100%, что могу хорошо играть на грунте, мне всю карьеру было тяжело менять покрытия.
А в новом сезоне у нас будет хард, потом грунт, потом трава, потом грунт, потом хард. Так что будет тяжело. Календарь непростой, но он для всех одинаковый».
Медведев провел лучший сезон в карьере – пять личных рекордов, прорыв на грунте
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