Даниил Медведев: «У меня огромная мотивация, чтобы искать границы своих возможностей»

Даниил Медведев рассказал о том, что его мотивирует.

«У всех разная мотивация, разные причины. И я честно скажу, последние два года и даже в предыдущем сезоне, когда у меня была потрясающая серия, у меня было ощущение, что я меняюсь. Это нормально.

Я становлюсь старше, мне уже не 23, когда я борюсь за первый большой титул. Так что я думаю: «Я хочу большего».

На данном этапе жизни я надеюсь, что долго протяну. У меня огромная мотивация, чтобы искать границы своих возможностей, добиваться большего. Я стараюсь быть еще более профессиональным, бороться еще упорнее, прибавлять на корте.

Потому что в конце сезона я немного поплыл, потому что психологически устал. Так что в этом году я постараюсь справиться лучше».

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