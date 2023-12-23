Медведев о том, кто будет лидерами тура в 2024-м: «Я бы с осторожностью делал подобные прогнозы. Можно быть уверенным в одном: Новак всегда в топе»
Даниил Медведев оценил перспективы лучших игроков 2023-го в новом сезоне.
Он ответил на вопрос, продолжат ли они с Новаком Джоковичем, Карлосом Алькарасом и Янником Синнером лидировать в следующем году.
«Конечно, если взять прошедший год и много-много разных турниров, то в какой-то момент сезона, и особенно в конце, мы немного оторвались от остальных по очкам.
Но я думаю, еще это показывает, что все сезоны разные. Стефанос вышел в финал на Australian Open; по разным причинам у него была тяжелая концовка сезона, но он может вернуться и обойти меня, Синнера, Карлоса или Новака, кого угодно.
Так что я бы с осторожностью делал подобные прогнозы. В начале прошлого года я сам был за пределами топ-10.
Можно быть уверенным в одном: Новак всегда в топе. Я могу быть за пределами десятки, а Новак всегда там. Так что, надеюсь, я смогу остаться в четверке лучших, независимо от того, кто еще там будет, и постараюсь это сделать».
На корте ведут себя не всегда корректно, но за его пределами - классные парни с отличным чувством юмора