«В прошлый раз, когда я о тебе слышал, ты скрывал активы?» Кириос и Беккер поругались в твиттере из-за слов Ника о разных поколениях игроков

Борис Беккер и поругались в твиттере. Это из-за интервью австралийца, в котором он сравнил поколения теннисистов.

Кириос предположил, что «Джокович бы уничтожил Сампраса», а также сказал: «Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи , и я не говорю, что они не были хороши для своего времени. Но абсурдно говорить, что они на уровне современных игроков».

Беккер твитнул в ответ: «В последнее время Ник много рассуждает о теннисе?! Почему он говорит о спорте, который, по всей видимости, ненавидит... Факт: Ник никогда не выигрывал «Шлем» в качестве игрока или тренера. (Ну да, один в паре.) Тогда с чего бы доверять его мнению?

Он пытается сравнивать поколения... Лэйвер против Федерера, против Надаля, против Джоковича?! Я даже не буду упоминать Макинроя, Коннорса, Лендла, Агасси, Курье, Эдберга, Виландера, Куэртена, Бругеру, Рафтера, Хьюитта и многих других... Пиши на своем OnlyFans о чем угодно, кроме тенниса!!!»

Кириос отреагировал: «Кроме того, я побеждал , Надаля, Джоковича, Маррея, поэтому считаю, что мое мнение заслуживает определенного доверия... Но не нужно быть знатоком, чтобы понять, что Новак размазал бы тебя в твои лучшие годы. Это не нападки. Просто факты.

Ха-ха-ха-ха, этот чувак говорит о доверии... Мне кажется или в прошлый раз, когда я о тебе слышал, ты скрывал активы?

Одно могу сказать точно: я не буду сидеть здесь через 20-30 лет и утверждать, что могу конкурировать с новыми игроками. Дело, безусловно, в эго...

И значит, мнению 99% теннисного тура нельзя доверять? Картошка, а как насчет твоего парнишки Зверева? Его мнению тоже нельзя доверять? Он не выигрывал «Шлем» даже в паре.

И я ценю поддержку OnlyFans!!!! Борис Беккер высказался о бренде!!!! Всегда знал, что ты следишь за моими бизнес-коллаборациями ❤️❤️❤️😍😍😍.

Кстати... Значит ли это, что нашему мнению нельзя доверять, Патрик Муратоглу?????? Черт».

Беккер закончил спор: «Я желаю Нику скорейшего полного выздоровления и с нетерпением жду, когда он снова выйдет на корт! Он потрясающий игрок, когда он в форме! У него в активе есть «Большой шлем», но за него должна говорить игра на корте... Удачи!»

Кириос после этого продолжил отвечать пользователям в твиттере. Например, написал одному из критиков: «Я финалист «Уимблдона»... В финал «Большого шлема» выходили пару сотен человек в истории. А ты? Я даже не знаю, кто ты, ха-ха-ха-ха-ха».

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