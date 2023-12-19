Ник Кириос: «Я ни разу не говорил, что повлиял на игру больше Беккера»

Теги ATP Борис Беккер Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал реакцию на его спор с Борисом Беккером.

«Я ни разу не отнимал «Шлемы» у Беккера или любой другой легенды. Ни разу не говорил, что больше повлиял на игру. Я просто сказал, что построил собственный бренд, сделал это по-своему и привлек болельщиков.

Выяснилось, что у финалиста «Шлема» нет авторитета.

Спокойной ночи, мне надоел этот разговор».

Кириос – Беккеру: «Я один из немногих, кто привел миллионы новых поклонников и помог всем зарабатывать больше»

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

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3 комментария
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что несёт эта вздорная девка?
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Как же он жалок все таки
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Обделался жиденько.
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