Ник Кириос: «Я ни разу не говорил, что повлиял на игру больше Беккера»

Ник Кириос прокомментировал реакцию на его спор с Борисом Беккером.

«Я ни разу не отнимал «Шлемы» у Беккера или любой другой легенды. Ни разу не говорил, что больше повлиял на игру. Я просто сказал, что построил собственный бренд, сделал это по-своему и привлек болельщиков.

Выяснилось, что у финалиста «Шлема» нет авторитета.

Спокойной ночи, мне надоел этот разговор».

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