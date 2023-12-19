Кириос – Беккеру: «Я один из немногих, кто привел миллионы новых поклонников и помог всем зарабатывать больше»

Теги ATP Борис Беккер Ник Кириос Теннис

Ник Кириос продолжил конфликт с Борисом Беккером.

Вчера тот сказал, что австралиец обязан уважать игроков прошлого – потому что они популяризовали теннис, что позволяет ему «год не играть и все равно зарабатывать».

«Бро, что? Я один из немногих, кто привел миллионы новых поклонников и помог всем зарабатывать больше.

Netflix. Не помню, чтобы я там видел Бориса. Он несет глупости. Я построил карьеру за пределами корта без чьей-либо помощи.

В последнее десятилетие я, наверное, самый популярный игрок, не считая Большой тройки. У меня болельщики по всему миру, и я привел столько новых зрителей. За пределами корта создаю свое.

А ты постарайся больше не скрывать активы».

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

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4 комментария
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Каких зрителей привёл в теннис Кирьос? любителей его выходок и любителей тенниса, состоящего из эйсов и розыгрышей в два удара.
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Ключевые слова: построил карьеру, за пределами корта!☝️
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Ответ LONDON-TOWN
Каких зрителей привёл в теннис Кирьос? любителей его выходок и любителей тенниса, состоящего из эйсов и розыгрышей в два удара.
Эйс или пара ударов - это как раз Борис. А Ник привлек любителей повторов из истерик. И надо отдать Нику должное: "психов" он - действительно привлекает.
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