Отец Возняцки: «Каролин побеждает большинство теннисисток топ-30»
Отец и тренер Каролин Возняцки прокомментировал подготовку к новому сезону.
Петр Возняцки вместе с дочерью тренируется в Майами. В прошлом году датчанка вернулась в тур после рождения двух детей.
«Она несколько раз играла с Айлой Томлянович, которая недавно выиграла мелкий турнир. Она ее без проблем обыграла.
Она побеждает игроков, которые стоят в районе топ-40, топ-50. И большинство теннисисток топ-30. Так что у меня довольно высокие надежды».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе