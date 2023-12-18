Отец Возняцки: «Каролин побеждает большинство теннисисток топ-30»

Теги WTA Каролин Возняцки Петр Возняцки Теннис

Отец и тренер Каролин Возняцки прокомментировал подготовку к новому сезону.

Петр Возняцки вместе с дочерью тренируется в Майами. В прошлом году датчанка вернулась в тур после рождения двух детей.

«Она несколько раз играла с Айлой Томлянович, которая недавно выиграла мелкий турнир. Она ее без проблем обыграла.

Она побеждает игроков, которые стоят в районе топ-40, топ-50. И большинство теннисисток топ-30. Так что у меня довольно высокие надежды».

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4 комментария
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Айла, конечно, легенда тенниса, но на сегодняшний день она всего лишь топ 300) так что это не показатель, дядя Петь)
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Один матч может быть, но 2 недели играть на ТБШ сомнения
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это он для спонсоров такую дичь толкает или сам в неё верит ? )
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