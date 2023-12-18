Отец Возняцки: «Каролин побеждает большинство теннисисток топ-30»

Отец и тренер Каролин Возняцки прокомментировал подготовку к новому сезону.

Петр Возняцки вместе с дочерью тренируется в Майами. В прошлом году датчанка вернулась в тур после рождения двух детей.

«Она несколько раз играла с Айлой Томлянович, которая недавно выиграла мелкий турнир. Она ее без проблем обыграла.

Она побеждает игроков, которые стоят в районе топ-40, топ-50. И большинство теннисисток топ-30. Так что у меня довольно высокие надежды».

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